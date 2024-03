Festival du Livre de Paris 2024 : Dictée olympique, le Québec à l’honneur et un moment pour les pros

Le Festival du Livre de Paris ouvrira ses portes du 12 au 14 avril au Grand Palais Éphémère. Pour cette troisième édition, le Québec est à l’honneur.

Le festival se tiendra donc dans l’espace éphémère situé juste devant le Champ-de-Mars et la Tour Eiffel.

Plus de 300 auteurs sont attendus au Festival du Livre de Paris, avec 160 rencontres programmées. Des animations hors les murs sont également proposées, ainsi qu’une exposition.

La littérature québécoise à l’honneur

Vingt-cinq ans après la présence officielle du Québec au Salon du Livre de Paris en 1999, la scène littéraire québécoise est en pleine effervescence.

Cette invitation est donc une nouvelle occasion de permettre aux amoureux des livres d’en découvrir les auteurs confirmés et les plumes émergentes.

De nombreux auteurs seront présents pour échanger avec les lecteurs français. Une cinquantaine de maisons d’édition québécoises et franco-canadiennes feront également le déplacement.

Une dictée olympique

La Grande Dictée des Jeux, se déroulera sur le Champ-de-Mars à 100 jours de la cérémonie d’ouverture des JO. Ce sera le vendredi 12 avril. L’objectif est de réunir plus de 2500 personnes de tous âges pour cette fête littéraire.

Une matinée pour les professionnels

Cette matinée se tiendra en deux séquences parallèles : les Rencontres Professionnelles et le Forum des Métiers.

Lors de ces rendez-vous, les professionnels du livre pourront assister à des tables rondes abordant la question du livre numérique et audio. Il y aura aussi la présentation du projet FILEAS qui permettra à chaque acteur de connaître un chiffre de vente par livre et par jour. Nous assisterons également au lancement de la plateforme LivrEmploi, dont le but est de faciliter la recherche d’emploi et le recrutement au sein de l’édition.

