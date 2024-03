Elle peint les tranches de livres célèbres et c’est magnifique !

En découvrant le travail de Maisie Matilda, nous n’avons pas résisté à l’envie de vous le présenter. Cette artiste anglaise peint les tranches de livres célèbres.

Elle y présente des scènes emblématiques d’œuvres à succès comme la saga Harry Potter, Le Seigneur des anneaux, la trilogie Dune, etc.

A la manière de Cesare Vecellio (cousin du célèbre peintre de la Renaissance Titien) qui démocratisa au XVI ème siècle la peinture sur la tranche des livres, Matilda a trouvé sa voie.

Les univers fantastiques et magiques des livres l’inspirent. Pour travailler, elle utilise des exemplaires usagés et peint sans relâche pour illustrer les tranches des ouvrages. Elle décore alors la tranche de tête (tranche supérieure), de gouttière (côté) et la queue (tranche inférieure).

Ses créations ne passent pas inaperçues. Cette peintre est devenue célèbre sur Instagram (plus de 600K abonnés) et TikTok (plus d’un million de suiveurs).

Sur les réseaux, elle dévoile sa façon de travailler. La précision et la minutie qu’elle apporte à ses créations sont fascinantes.

Elle réalise ces peintures toujours en lien avec un passage des livres qu’elle choisit.

Nous vous laissons admirer ci-dessous quelques exemples de son travail. Le reste est à retrouver sur les réseaux. Reconnaissez-vous les livres ?

Découvrez aussi cette artiste qui crée des robes avec des livres destinés au pilon, cliquez ici pour la découvrir.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités