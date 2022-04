L’Autre Livre – Un autre salon du livre se tient à Paris

L’association L’Autre Livre va tenir salon du 22 au 24 avril 2022 en « concurrence » directe avec le nouveau Festival du Livre de Paris.

Pendant trois jours, les éditeurs affiliés à l’association (près de 200) attendent le public au Palais des femmes au 94 rue de Charonne dans le 11ème.



L’Autre Livre crée donc l’autre Salon en réponse notamment à la nouvelle formule du Festival Livre Paris. Les éditeurs indépendants des groupes marquent ainsi leur désaccord.

« La nouvelle formule du Salon du Livre de Paris qui va permettre aux gros éditeurs de se retrouver entre eux au Grand Palais éphémère et lors duquel beaucoup d’éditeurs indépendants, d’éditeurs en région vont être écartés, va dans le même sens. Dans ce contexte, nous appelons à nous rassembler et à lutter pour la défense de la bibliodiversité. »



L’autre Salon est donc un salon « de la résistance ». Les éditeurs comme : L’Atteinte, Aux Caillous des Chemins, les éditions Douro, du Caïman, Qupé, Sans Escale, Turquoise, Wallada, Ypsilon seront présents. Ils proposent au public un programme différent et intéressant pour « la défense du pluralisme éditorial ».