Le Festival du Livre de Paris sera payant en 2023

Le Festival du Livre de Paris aura lieu au Grand Palais Ephémère au pied du Champs-de-Mars.



Pour cette seconde édition le rendez-vous est fixé du 21 au 23 avril.

L’Italie à l’honneur

Cette année, l’Italie sera à l’honneur du Festival du Livre de Paris. De nombreux auteurs et éditeurs de ce pays seront donc présents afin de faire découvrir toutes la littérature italienne au public français.

A ce propos Vincent Montagne, Président du SNE a déclaré : “L’évasion dont nous avons tant besoin sera à portée de mains, d’oreilles et de regards, grâce à l’invitation faite à l’Italie, à ses auteurs et ses éditeurs”.

Le Festival sera payant pour les plus de 25 ans

L’an dernier le festival avait annoncé la gratuité, pour l’édition 2023 il faudra s’acquitter de 5 euros pour visiter le festival. Cela concerne les plus de 25 ans.

Les organisateurs espèrent que ce nouveau rendez-vous du Festival du Livre de Paris attirera 100 000 visiteurs.

Editeurs et auteurs donnent rendez-vous au public au mois d’avril. Pour attirer la jeunesse, l’organisation a d’ailleurs noué un partenariat avec TikTok qui proposera plusieurs évènements autour du hashtag #BookTok (lire notre article) avec, notamment la présence de plusieurs « influenceurs » du livre.