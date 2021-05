Le géant Rakuten soutient des librairies indépendantes dans les régions - IDBOOX

Rakuten France a décidé de soutenir les commerces des régions françaises.

Chaque mois, le cybermarchand va effectuer un coup de projecteur sur tous types de commerces.

Plein feu sur les Hauts-de-France pour commencer

L’opération a été baptisée « En direct de … ». Pour débuter cette opération, Rakuten met en lumière les Hauts-de-France.



Marché du neuf, de l’occasion ou du reconditionné chaque vendeur tiers passant par la plateforme de vente Rakuten, et s’ils le désirent, va être accompagné.

Ils bénéficient par exemple, d’un mois de visibilité et de plusieurs autres avantages.

Pour les clients, détenteurs de la carte de fidélité Club R qui voudraient soutenir cette opération, le site offre 10%. cela concerne tous les achats réalisés chez les marchands partenaires de l’opération, à valoir sous forme de réduction dès le prochain achat réalisé sur la plateforme.

Le livre en bonne place dans En Direct De

Pour ce premier lancement, Rakuten met en avant plusieurs acteurs du livre : la chaîne de librairies Furet du Nord, la Bouquinerie du Sart spécialiste du livre d’occasion et le Livre Vert vendeur éco-solidaire. Il y a aussi BiblioNet et Booxity pour la BD.

« En direct de… illustre parfaitement nos ambitions en faveur d’un commerce optimiste, plus fort et responsable. Avec cette initiative, nous souhaitons offrir à tous les commerçants une vitrine d’exception auprès d’un public élargi, de plus en plus concerné par l’importance de préserver un tissu commercial local et toujours plus orienté vers les plateformes de vente en ligne », explique Fabien Versavau, PDG de Rakuten France.

Si vous avez envie de soutenir les petits commerçants des régions de France suivez les liens plus haut. Lire d’autres articles sur les librairies