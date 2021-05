Quelle est la consommation d’audio en France ? Livre audio, podcast, radio - IDBOOX

Médiamétrie a dévoilé ses chiffres sur l’audio en France concernant les internautes. Cette analyse inclut : radio, podcasts, livres audio, streaming musical et musique personnelle.

Premier constat, plus de 96 % des internautes écoutent chaque mois un contenu audio. La consommation de l’audio est de plus en plus numérique.

La radio reste la star de l’écoute chaque mois (86,4%). Les français écoutent de plus en plus la radio à la demande (27,7% des internautes).

Focus sur les podcasts et le livre audio

Pour Médiamétrie, les Français écoutent de plus en plus de Podcasts.

En effet, 31,3% des internautes écoutent des podcasts chaque mois, un chiffre en progression de 5,3 points en un an.



Les podcasts sont particulièrement appréciés des jeunes : 1 auditeur de podcast sur 4 a moins de 25 ans.



3% écoutent des podcasts natifs (hors radio) et 3% des livres audio numériques sur une journée.

Découvrez la répartition de la couverture des offres audio sur un mois. Le podcast natif dépasse les 12%, le livre audio est presque à 8%.