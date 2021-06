Le Salon du livre de Paris 2022 se tiendra au Grand Palais éphémère - IDBOOX

Le salon Livre Paris a été annulé deux fois pour cause de pandémie. Le Syndicat National de l’Edition (SNE) a décidé de repenser complétement ce rendez-vous pour 2022.

Nouveau nom, nouveau concept, nouveau lieu, le salon du livre de Paris va se métamorphoser.

Un festival plutôt qu’un salon

Selon Livres Hebdo, la plus grande manifestation culturelle de France se déroulera au Grand Palais éphémère.

Ce lieu inauguré récemment, sera donc investi par les éditeurs et les lecteurs du 21 au 24 avril 2022. (Lire notre reportage sur le Grand Palais éphémère).



Le nom de ce salon n’est pas encore arrêté, mais le SNE a précisé qu’il s’agira plus d’un festival que d’un salon au sens littéral.



Le Grand Palais éphémère étant bien plus petit que la Halle de la Porte de Versailles, ce festival prendra ses quartiers dans d’autres lieux.

Le syndicat imagine des rendez-vous ailleurs dans Paris, en banlieue et peut-être même dans certaines villes de France. Affaire à suivre !



