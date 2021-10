Les Assises du livre numérique seront dédiées à l’intelligence artificielle - IDBOOX

Le SNE et ses partenaires convient les professionnels du livre le 6 décembre pour les Assises du livre numérique.

Cette 22e édition des Assises du livre numérique sera consacrée à l’intelligence artificielle appliquée à l’édition.

Robots lecteurs, traducteurs, voix pour les livres audio, les IA intéressent grandement les développeurs et à fortiori le monde du livre (lire nos articles).

Les pros partageront leur vision sur les mutations en cours et à venir à l’occasion de conférences et d’ateliers thématiques.



Tom Lebrun, juriste et doctorant à l’université de Laval (Canada), spécialiste en droit et intelligence artificielle, co-auteur du livre blanc L’intelligence artificielle dans le monde de l’édition, ouvrira les Assises.

Les inscriptions se feront en ligne au mois de novembre. Elles seront en présentiel et, pour la première fois, elles seront retransmises en direct sur Internet.