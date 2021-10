LEGO Set 21327 – Une machine à écrire plus vraie que nature - IDBOOX

Le Set LEGO 21327 fait partie de la gamme LEGO Ideas. Il reproduit à l’identique une machine à écrire rétro. Découvrez notre expérience !

On peut fabriquer et construire n’importe quoi avec des briques LEGO. Il n’y a pas de limite à son imagination. Le programme Lego Ideas existe justement pour concrétiser les créations les plus folles des fans de LEGO.

Steve Guinness, un professeur anglais de design et technologie a envoyé une proposition de set au géant danois.

Set LEGO 21327 – 2079 pièces pour un résultat époustouflant

Regardez bien l’image au dessus de l’article. Difficile de croire que cette machine à écrire des années 50 est entièrement constituée de LEGO. C’est pourtant le cas. Ce set numéro 21327 est composé de 2079 pièces. On s‘est lancé le défi de l’assembler.

Passionné de LEGO Steve Guinness a eu l’idée de concevoir une machine rétro avec des briques. Il a acheté une vieille machine à écrire pour s’en inspirer. Deux semaines plus tard la première version était terminée.

Il en a réalisé 7 au total avant d’arriver au résultat final. Les responsables du programme LEGO Ideas ont immédiatement été séduits par le projet. Ils n’ont pas tardé à donner leur GO pour la fabrication de ce set extraordinaire.

Pour ajouter une touche d’authenticité supplémentaire, Thomas Kirk Kristiansen, le dirigeant du groupe a écrit une lettre traduite en 43 langues qui peut être glissée dans la machine.

Le bruit des touches

Ce set est juste incroyable. Il se distingue des autres constructions LEGO Ideas. Contrairement aux monuments, objets et autres décors de films habituels, il reproduit quasiment à l’identique et à taille réelle un objet usuel.

Cette machine à écrire dans le plus pur style Remington est plus vraie que nature. Elle donnerait presque envie de se transformer en écrivain.

C’est déjà un bel objet de déco mais il va encore plus loin en nous donnant les sensations d’une vraie machine à écrire. Elle dissimule plusieurs mécanismes entièrement constitués de briques.

On tape sur les touches qui actionnent une barre de caractères et déplace le chariot. Les touches mécaniques ont été un véritable challenge pour Steve Guinness et pour nous aussi ! .Après plusieurs tentatives, la solution s’est imposée à lui quand il a réduit la taille du clavier… Résultat, il n’y a pas les chiffres l’avez-vous remarqué?

Le concepteur a même réussi à reproduire le bruit caractéristique du petit marteau sur le cylindre. Le seul regret est l’absence de « Ding » quand le chariot arrive au bout.

Un set pas comme les autres

Ce set a un petit côté magique. L’assemblage est simple mais minutieux. Il y a beaucoup de petites pièces. On ne comprend pas forcément ce que l’on construit au début.

On emboite chaque morceau et à chaque étape tout devient clair. Le clavier, la coque, les mécanismes, le cylindre, le ruban encreur, tout s’imbrique pour donner vie à cette machine à écrire.

Nous avons mis 8 heures pour venir à bout des 2079 pièces mais le résultat en valait la peine. On s’est beaucoup amusés à construire cette machine à écrire LEGO et on s’est même permis de modifier quelque chose, l’avez-vous remarqué ?

Un très beau cadeau à mettre sur la liste du Père Noël.