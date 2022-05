Livre audio et Podcast – Deezer et Média-Participations main dans la main

Deezer et Média-Participations ont annoncé mardi, avoir conclu un partenariat sur les contenus audio.



La plateforme musicale et le groupe d’édition vont travailler main dans la main pour proposer des livres audio et peut-être des podcasts.



Ce partenariat va permettre à Média-Participations de bénéficier du savoir-faire de Deezer. Il va aussi permettre aux maisons d’édition du groupe de toucher un large public. Deezer a plus de 9 millions d’abonnés dans le monde.



Pour la plateforme de streaming ce sera l’occasion de proposer une offre étendue de contenus audio.

« Grâce à l’expertise technologique et à la portée mondiale de Deezer, ce partenariat nous donnera l’occasion de faire vivre nos marques de manière nouvelle et passionnante, tout en touchant un public plus large », a déclaré Claude de Saint Vincent, CEO de Média-Participations. Cette collaboration est une étape importante pour le développement et la distribution du portefeuille de Média-Participations, et nous sommes très heureux de nous associer à un leader mondial et français de la tech. »

Les deux partenaires vont-ils créer un Audible à la française avec des contenus originaux et un abonnement en illimité ? Nous le saurons dans quelques mois…

