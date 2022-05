Les Français et les contenus audio chiffres clés 2022

L’audio, qu’on parle de podcast, radio, livres audio ne cesse de performer. Les français sont de plus en plus friands de contenus audio à écouter sur smartphone et autres appareils connectés.

L’étude globale audio de Médiamétrie dévoile ses chiffres du premier trimestre 2022. Ils montrent notamment que la radio est le contenu à écouter le plus plébiscité en France.

Tous les jours on écoute !

8 Français sur 10 écoutent (82.3%) écoutent chaque jour au moins un contenu audio et 95.1% écoutent au moins un contenu audio une fois par mois.



42% du volume total d’écoute se fait plutôt le matin avant 12H, 32% entre 12 et 18H et 26% en fin de journée.

La mobilité favorise l’écoute, en effet 37% des sondés déclarent écouter un contenu audio en dehors du domicile.

Qu’est-ce qu’on écoute ?

Concernant la répartition du volume d’écoute sur la journée, la radio représente 57% du volume moyen de la consommation d’audio chaque jour (53% en direct et 4% à la demande).

Le podcast natif arrive loin derrière avec 2% et le livre audio à 1%. (voir graphique ci-dessus)

L’audio numérique a le vent en poupe

On écoute beaucoup et surtout sur smartphone. 48% de la consommation se fait via Internet.

Et, plus de 3 internautes sur 4 écoutent un contenu audio digital chaque mois (76,3%) ; c’est 5,3 points de plus qu’il y a 2 ans.

Le podcast en hausse

Le podcast poursuit sa croissance. Médiamétrie note : Si tous les formats de l’audio digital progressent ces dernières années, les podcasts enregistrent la croissance la plus marquée.

En effet, 36,1% des internautes déclarent écouter au moins un podcast par mois en 2022, soit 17,6 millions d’auditeurs. Cela représente un gain de 2,6 millions d’adeptes par rapport à 2021, une croissance dans la continuité de celle observée entre 2020 et 2021.

A découvrir aussi le baromètre du livre numérique 2022 Cliquez ici

Consultez notre rubrique Etudes pour suivre l’évolution des pratiques c’est ici