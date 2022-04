Le joli mois de mai du livre audio et du podcast avec le Festival 2022

Prenez date, en mai le livre audio et le podcast sont à l’honneur ! La Plume de Paon poursuit son travail auprès du grand public et des professionnels pour faire connaitre le podcast et le livre audio.

Selon une récente étude menée par Audible, 1 Français sur 4 a déjà écouté un livre audio. Selon les derniers chiffres Médiamétrie, en mars 2022, la barre des 200 millions d’écoutes de podcasts en français a été franchie.



Il y a donc une réelle appétence pour le livre audio et le podcast et La Plume de Paon contribue à sa manière avec la 10ème édition du festival du Livre Audio et du Podcast de Strasbourg, et la seconde édition du Festival du Livre Audio et du Podcast en ligne en partenariat avec l’Institut français.

De la voix pour toutes et tous !

Du 11 au 22 mai, le grand public et les professionnels du livre et du son sont invités à renouer avec le plaisir de la lecture à voix haute et à découvrir les coulisses du livre audio et la diversité éditoriale de ce secteur.



Au programme : ateliers de création de livres audio numériques à l’Espace Django, atelier « Devenez chroniqueur de livre audio », Casting La Voix et Nuit du livre audio à la Médiathèque André Malraux, formation sur le livre audio et sur le podcast avec le Centre de culture numérique de l’Unistra, découverte des coulisses du livre audio en partenariat avec le studio Will Production et Meras-Network, etc. Découvrez le programme complet

Le festival du livre audio en ligne et sans frontières !

Pour celles et ceux qui ne sont pas à Strasbourg, participez au Festival du Livre Audio en ligne avec l’IF du 5 au 14 mai.

Au programme : des Masterclasses, Le Prix du Public du livre audio francophone, des lectures de comédiens en ligne, des rencontres à distance avec des auteurs et comédiens, des échanges professionnels … Voir le programme complet ici

Et pour les professionnels, n’oubliez pas de vous inscrire à la seconde édition des Rencontres francophones du livres audio les 13 et 14 mai à Strasbourg inscription ici ou en direct sur Youtube ici.

Toutes ces manifestations pour autour du livre audio sont entièrement gratuites !

Intéressés par le livre audio ? Consultez notre rubrique ici – Intéressés par les podcasts ? Consultez notre rubrique ici