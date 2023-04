Les rendez-vous du livre audio et du podcast en mai pour les pros et le grand public

La Plume de Paon continue son magnifique travail de promotion autour du livre audio et du podcast auprès des professionnels et du grand public.

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Strasbourg, La plume de Paon a dévoilé son programme.



Au printemps 2023 les rendez-vous sont nombreux et riches en émotion. Pour accompagner ces évènements, La Plume de Paon s’entoure de partenaires de renom. Citons par exemple : la ville de Strasbourg, la Région et la DRAC Grand Est, l’Institut français, la Sofia ou encore le CNL…



Alors quels sont les rendez-vous proposés par La Plume de Paon au mois de mai 2023, sachant que tous ces évènements sont gratuits ?

Livre audio et podcast : Les rendez-vous pour le grand public

Du 1er au 7 mai en partenariat avec l’Institut français, La Plume de Paon organise la 3e édition du Festival du Livre audio en ligne.



Cécile Palusinski commente : « Notre ambition est d’assurer, en partenariat avec l’Institut français, un rayonnement international du livre audio en langue française et d’accompagner sa médiation vers le grand public francophone et francophile, dont les apprenants de français dans le monde. »



Autrement dit, tous les francophones du monde pourront participer à ce festival. Au programme des lectures à haute voix, des rencontres avec des comédiens. Le public pourra aussi voter pour le Prix du Public du livre audio francophone.



On poursuit les réjouissances avec le Festival du Livre Audio et du Podcast de Strasbourg du 9 au 14 mai. Le public pourra participer à des ateliers pour apprendre à enregistrer un podcast. Pour « Livrez-vous ! » celles et ceux qui veulent liront un texte à haute voix. Il y aura aussi un casting de la voix… Découvrez les programmes complets ici

Les rendez-vous pour les professionnels du livre et du son

La Plume de Paon innove et ouvre cette année un centre de ressources pour le livre audio et le podcast. L’objectif est de réunir dans un endroit unique toutes les informations nécessaires aux pros afin qu’ils puissent s’informer et s’investir dans le livre audio et le podcast. Accédez ici

Pendant deux jours, les 15 et 16 mai, les professionnels sont attendus à l’Atelier Canopé 67 à Strasbourg. Les Rencontres francophones du livre audio seront l’occasion de faire des focus sur les nouveaux modèles économiques du livre audio et ses évolutions, sur l’intelligence artificielle adaptée au livre audio. De nombreux ateliers sont aussi prévus avec les différents partenaires. Pour s’inscrire c’est ici

Cette année ces Rencontres francophones se poursuivront mercredi 17 mai au matin par une rencontre avec les enseignants autour de la dimension pédagogique du livre audio à l’Atelier Canopé.