Un rapport sur l’avenir de l’édition mondiale post-pandémie - IDBOOX

La foire du livre, Frankfurter Buchmesse 2021, aura lieu du 20 au 24 octobre. C’est LE grand rendez-vous des professionnels du livre.

A cette occasion, l’IPA (International Publishers Association) dévoile un rapport sur la manière dont les parties prenantes de l’écosystème du livre envisagent l’avenir de l’édition mondiale à l’ère postpandémique.

Ce rapport de 17 pages, détaille un ensemble de recommandations concrètes conçues en réponse à plus de 60 consultations effectuées auprès des principaux acteurs mondiaux de la chaîne de l’édition.

5 axes pour l’avenir du livre et de l’édition

Ce rapport identifie plusieurs pistes de travail. Cinq axes sont annoncés par l’IPA.

Au niveau local

-Adopter la numérisation et l’innovation des services aux membres des associations

-Engager les gouvernements sur la valeur indéniable de l’édition

-Rendre les stratégies plus inclusives de l’ensemble de l’écosystème de l’édition.

Auteurs et illustrateurs

-Réinitialiser les relations entre les éditeurs et les auteurs dans l’écosystème de l’édition

-Catalyser les partenariats multipartites pour résoudre les problèmes systémiques.

Education

-Entamer un véritable dialogue sur l’avenir de l’éducation

-Soutenir l’adoption de nouveaux modèles économiques

-Travailler dans l’ensemble de l’écosystème de l’édition pour lutter contre la fracture numérique.

Salons et foires

-Obtenir un consensus sur les protocoles de réouverture des salons mondiaux du livre en matière de santé et de sécurité.

-Initier un dialogue sur l’avenir des salons du livre

Associations et œuvre caritatives

-Former de nouveaux partenariats multipartites qui traduisent la solidarité des éditeurs

-Développer les partenariats existants pour avoir plus d’impact

Le rapport complet est ici