Quelle boite à histoire ou conteuse choisir fin 2023 ? Idées cadeaux

Les fêtes de fin d’année approchent. Vous avez peut-être envie d’offrir à un enfant une boite à histoires appelée aussi conteuse, mais laquelle choisir ?

Nous avons sélectionné 5 conteuses, les jouets stars de cette fin d’année 2023. Elles ont toutes été testées ou approchées par la rédaction. Elles nous ont séduites et on vous explique pourquoi.

Celles qui n’apparaissent pas dans ces choix ne sont malheureusement pas passées entre nos mains expertes mais vous pourrez trouver une liste non exhaustive en fin d’article. Toutes ces boites à histoires sont sans onde et sans écran.

Peluche interactive Petit Ours Brun Peluche interactive Petit Ours Brun

Cette peluche interactive raconte les histoires de Petit Ours Brun aux enfants. Sans onde, sans écran et sans l’aide d’un smartphone, elle fonctionne avec des piles. 50 histoires de l’ours préféré des enfants sont incluses et une chanson. Lire notre test complet ici

Editeur : Gispy Toys & Bayard

Âge : dès 10 mois

Prix : 39.99€ Pour l’acheter Cliquez ici ou Cliquez ici

Ma boîte à Héros Ma boîte à Héros

Cette conteuse fonctionne également sans écran et sans ondes. Elle propose le catalogue des éditions Auzou : Loup, Simon, Moustache, Azuro, Petite taupe…

Simple d’utilisation et très légère elle permet d’écouter des histoires pendant des heures et se recharge via un câble USB. Mignonne et astucieuse elle plaira aux enfants fans ! Lire notre test complet ici

Editeur : Auzou

Âge : dès 3 ans

Prix : 69.90€. Cliquez ici pour l’acheter Cliquez ici ou cliquez ici.

Bookinou

Bookinou est un petit appareil rigolo bourré de technologie mais qui n’incite pas pour autant l’enfant à aller sur les écrans. Le concept est soutenu par l’Education nationale.

Cette conteuse s’appuie sur le livre (et n’importe quel livre !) pour raconter des histoires aux enfants.

Les parents choisissent un livre. Ils enregistrent l’histoire via l’application gratuite. Puis en collant une gommette RFID fournie (10 en tout + possibilité d’en acheter d’autres) L’histoire est associée à la Bookinou.

L’enfant passe alors la gommette et le livre associé sur l’appareil. Il peut écouter son histoire favorite en entendant la voix des parents ou du proche, et le tout, en lisant le livre.

Cette conteuse propose aussi des histoires natives incluses. Elle donne aussi la possibilité aux parents d’enregistrer leurs propres histoires.

91% des enseignants plébiscitent cette boite à histoires et les parents aussi !

Editeur : Bookinou

Âge : de 2 à 7 ans

Prix : 70.99€. Cliquez ici pour l’acheter

TonieBox TonieBox

Toniebox de Tonies est une drôle de boite. Ce cube magique pensé pour les enfants un peu chahuteurs, donne une impression de solidité. La mise en route nécessite de télécharger une appli et de créer un compte. Une fois la création du compte effectuée, le Toniebox fonctionne. On pose une figurine livrée dans la boite sur le cube et c’est parti !

L’objectif est une fois encore de stimuler la créativité des enfants mais en s’appuyant sur des personnages connus : Astérix, Elmer, Peppa Pig…

La manipulation est simple pour l’enfant.

Pour l’utiliser, on tapote sur les côtés pour changer de chapitre, on l’incline pour avancer ou reculer, on pince les oreilles pour ajuster le volume…

Certains contenus audio sont inclus.

Et pour Noël Tonies innove ! Cette année, le Père Noël s’installe sur la Toniebox pour laisser un message personnalisé aux tout-petits et leur offrir un cadeau avant l’heure : une adorable histoire de Noël !

Editeur : Tonies

Âge : de 3 à 7 ans

Prix : A partir de 89.99€. Cliquez ici pour l’acheter Cliquez ici ou Cliquez ici

Max la boîte à histoires

Nous ne l’avons pas testée mais nous l’avons vue à l’œuvre. Avec cette boite à histoires, on peut écouter pendant 4heures les histoires déjà préchargées de l’éditeur bien connu des parents. Il y a aussi des quiz pour favoriser l’imaginaire et apprendre en s’amusant.

La boîte à histoires Max s’emporte partout et offre aux enfants une autonomie totale grâce à sa navigation simple et son design conçu pour les petites mains.

Vous pourrez également enregistrer et personnaliser vos propres histoires via l’application dédiée et découvrir le catalogue de plus de 300 histoires (50h d’audio au total à stocker dans la boite).

Editeur : L’Ecole des Loisirs

Âge : de 3 à 10 ans

Prix : 60€. Cliquez ici pour l’acheter Cliquez ici

Les autres boites à histoires

-Mon petit Morphée pour aider les petits à s’endormir Prix : 79.90€ Cliquez ici ou Cliquez ici

-HoomKid axée sur la gestion des émotions Prix : 79€ Cliquez ici ou Cliquez ici ou Cliquez ici

-Lunii Flam pour le 7 ans et Lunii édition spéciale Prix : 99.90€ Cliquez ici ou Cliquez ici ou Cliquez ici

-Merlin 350 histoires en collaboration avec radio France et Bayard. Prix : 82.88€ Cliquez ici ou Cliquez ici ou Cliquez ici

