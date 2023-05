17 millions de Français jouent à des jeux vidéo tous les jours

Selon l’étude Global Vidéo de Médiamétrie, 17 millions de Français jouent tous les jours à des jeux vidéo, soit 28% de la population.

Pour un quart de la population, cette pratique s’effectue sur les écrans TV, smartphones et tablettes…

Voici les chiffres clés de l’étude. En moyenne, les adeptes du gaming ont 35 ans et la pratique quotidienne des jeux vidéo est plus masculine (57%) que féminine (43%).

Tous écrans de jeu confondus (TV et digitaux), les 50 ans et plus représentent le quart des joueurs quotidiens (25%), juste devant les 15-24 ans (23%).

Le profil des joueurs diffère néanmoins selon les écrans de jeu et les écrans digitaux attirent davantage des joueurs un peu plus âgés que la moyenne.

Les joueurs, même les plus assidus, sont aussi adeptes de contenus vidéo : la quasi-totalité (92%) d’entre eux regardent également au moins un contenu vidéo chaque jour, qu’il s’agisse de programmes TV, de vidéos sur internet ou de contenus visionnés en VoD/SVoD.

