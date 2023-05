Acer – Une nouvelle gamme de PC impressionnants pour tous les usages (vidéo)

Acer Aspire Vero, Predator Orion X, Predator Helios 3D, Predator Triton 17 X, Acer Swift X, Acer a présenté ses derniers modèles de PC à Paris.

Gaming, loisirs, travail, cet événement a été l’occasion de découvrir des ordinateurs adaptés à tous les usages. Plus impressionnants les uns que les autres, nous vous faisons découvrir quelques-uns de nos coups de cœur.

Acer Predator Triton 17 X

On commence par le Predator Triton 17 X que vous pouvez découvrir dans la deuxième partie de la vidéo ci-dessous. C’est l’ordinateur portable gaming le plus puissance à ce jour.

Le Predator Triton 17 X tourne avec un processeur Intel Core i9 de 13e génération et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090. Il avale tout ce qu’on lui donne sans broncher. Il prend en charge les jeux AAA les plus gourmands en ressources graphiques et des applications professionnelles 3D ou de montage vidéo.

Pour les utilisateurs à la recherche de performances ultimes, ce PC peut accueillir jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5 5600 Hz et jusqu’à 4 To de disques durs PCIe en RAID 0. Vous pourrez profiter des jeux sur un écran 17 pouces au format 16 :10 avec un taux de rafraichissement de 250Hz et une luminosité de 1000nits.

Malgré tous ces composants exigeants, Acer annonce une autonomie d’une journée.

Le Predator Triton 17 X sera disponible en juin à partir de 4499€. Cliquez ici

Predator Orion X

Vous pouvez également découvrir dans la vidéo ci-dessus la tour gaming Predator Orion X. Ce PC puissant est contenu dans un châssis très compact qui ne pèse que 9kg. Toutes ses caractéristiques sont décrites dans la vidéo.

Le Predator Orion X sera disponible en septembre à partir de 2499€.

Predator Helios 3D

Le Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition est notre gros coup de cœur. Ce PC portable gaming peut afficher à la demande des images en 2D ou de la 3D sans lunette. Pour parvenir à réaliser ce tour de magie, il embarque la dernière génération des technologies d’Eye-Tracking de SpatialLabs combinées à deux écrans superposés.

Grâce à ce système, il affiche une 3D stéréoscopique en temps réel en suivant le mouvement des yeux. La 3D semble sortir de son écran de 15,6 pouces. C’est impressionnant. Plus de 70 jeux vidéo ont déjà été adaptés dont God of War.

Ce mode 3D fonctionne également pour les outils de conception 3D ou n’importes quelles vidéo 4K sur Youtube ou autres.

Pour parvenir à ce résultat, le Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition a besoin de beaucoup de puissance. Il intègre un processeur 13e Gen Intel Core i9 13900HX et le GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 et jusqu’à 32 Go de mémoire DDR5 – 5600 MH.

Le Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition sera disponible au mois de juin à partir de 3999€.

Predator Helios Neo 16

Le Predator Helios Neo 16 est également un PC gaming avec un bon rapport qualité/prix. Cette configuration est proposée avec des dotés des processeurs Intel Core HX de 13e génération et une carte graphique Nvidia GeForce RTX4070.

On peut ajouter jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 4800 MHz double canal et jusqu’à un SSD PCIe NVMe de 2 To en RAID 0. Acer propose un choix de plusieurs écrans : IPS WQXGA (2560×1600) à 165 Hz et un temps de réponse de 3 ms ou WUXGA (1920×1200) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz couvrant 100 % de la gamme de couleurs sRVB.

Le Predator Helios Neo 16 sera disponible en mai à partir de 2199€. Cliquez ici

Acer Aspire 15 Vero

On sort du cadre des PC gaming avec l’Acer Aspire 15 Vero. Il s’agit d’un PC portable éco-responsable. La gamme Aspire Vero réduit les émissions de CO2 grâce à l’utilisation de plastiques recyclés post consommation (PCR) dans son châssis.

Il réduit les déchets en augmentant la durée de vie du produit. Acer a augmenté le taux de plastique PCR utilisé. Il passe de 30 à 40% et baisse de 30% les émissions de CO2 de sa production.

Les touches du clavier et le boitier de l’adaptateur sont composés de 50% de matériaux PCR. Acer va encore plus loin avec un trackpad intégrant du plastique recyclé issu des océans.

Outre son côté eco-responsable l’Acer Aspire 15 est un Pc tout ce qu’il y a de plus normal avec un écran Full HD de 15,6 pouces, uin processeur Intel Core i7 de 13e génération, de 16Go de RAM DDR5 et une carte graphique Intel Iris X.

L’Acer Aspire 15 Vero sera disponible au mois d’août à partir de 899€. Cliquez ici