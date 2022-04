Baromètre des usages du livre numérique audio et papier – Chiffres clés 2022

La SOFIA, le SNE et la SGDL ont dévoilé les chiffres de la 12ème édition du baromètre des usages des livres imprimés, numériques et audio.

Médiamétrie a conduit cette étude riche en enseignements pour l’édition 2022. Elle a été présentée au Festival du Livre de Paris. (lire notre reportage)



L’étude prend en compte le livre papier, les ebooks, les livre audio physique et numérique.



Bonne nouvelle encore cette année, 9 français sur 10 lisent des livres imprimés (47.7 millions de personnes). 13,5 millions lisent en numérique, 6.6 millions lisent des livres audio numériques et 7.9 millions des livres audio physique. On comptabilise 800 000 lecteurs audio numérique de plus qu’en 2021!



Autre bonne nouvelle, l’achat de livres tous formats est en hausse. 58% achètent + de 5 ouvrages imprimés par an (+2). C’est aussi le cas pour les ebooks à 44% (+5 points), le livre audio physique à 30% (+8 points) et l’audio numérique est à 42% (+14points).

Quels supports pour lire ?

Le papier reste le support de lecture préféré des français. Mais quand on lit en numérique l’histoire est différente. En effet, le smartphone détrône tous les supports de lecture.



Pour les lecteurs d’ebooks : 48% lisent sur téléphone (+6 points), 30% sur tablette (-3 points) et 26% sur liseuse(-2points).

Pour la lecture audio numérique 64% utilisent le smartphone (+3 points), 30% l’ordinateur (-6 points) et 25% préfèrent la tablette (+3 points).



Observation : Le nombre de petits lecteurs (moins de 5 livres par an) diminue chez les lecteurs de livres numériques et de livres audio (physiques ou numériques) au profit d’une augmentation du nombre des moyens et grands lecteurs (+20 livres par an). 22% des lecteurs de livres numériques sont de grands lecteurs.

Quels contenus ?

La littérature générale reste le contenu le plus plébiscité par les lecteurs interrogés. C’est le cas pour 91% de lecteurs de livres papiers, 83% des lecteurs d’ebooks, 73% des lecteurs audio physiques et 83% des pour ceux qui écoutent en numérique.

Où achetons-nous les livres ?

L’achat de livres physiques se fait plutôt dans les librairies et les grandes surfaces. Les livres numériques (ebook et audio) sont principalement achetés sur les plateformes majeures (amazon, kobo, Apple…).

Toutefois, les sites internet des librairies sont aussi utilisés par les lecteurs pour le numérique. (voir graphique)

Observation : Le Pass Culture est utilisé pour tous les formats. Papier (40%), ebook (41%), 43% (audio physique), 34% (audio numérique).



Observation 2 : L’abonnement est peu présent dans l’étude ce qui est regrettable. Toutefois, Valérie Levy-Soussan, PDG d’Audiolib, a annoncé lors de la présentation du baromètre que les audio-lecteurs optent de façon importante pour celui-ci (31%).

Observation 3 : 48% des Français empruntent des livres tous formats confondus dans les bibliothèques (+5 points).





Livres numériques – Gratuit ou payant ?

69% des lecteurs d’ebooks les obtiennent gratuitement et légalement. C’est le cas aussi pour 59% des audio lecteurs. (voir le détail dans le graphique ci-dessous)



A noter, plus d’un lecteur de livres numériques sur 4 achète plus d’ebooks qu’avant, c’est le cas aussi pour les livres audio numériques (28%), et 19% pour les CD audio.

