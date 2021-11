Ebook – Le piratage des livres numériques en hausse en France

La Hadopi a dévoilé son étude sur la consommation de biens culturels dématérialisés pour l’année 2021.

Avec les confinements le nombre d’internautes consommant des biens culturels en ligne a augmenté.

En effet, 83 % des internautes de 15 ans et plus ont consommé au moins un bien culturel en 2021, et 25% téléchargent des ebooks.

L’appétence du livre numérique

Concernant la consommation licite, 57 % des personnes lisant des livres numériques payent pour accéder à au moins un ebook.



Le livre numérique est en hausse de 9 % en 10 ans. 54 % des internautes en consomment au moins une fois par semaine.

La lecture se fait principalement sur smartphone ou un ordinateur (39 %), avec une tablette (27 %) ou une liseuse (21 %).



Pour trouver un ebook, les français utilisent les moteurs de recherche (43 %), des sites marchands ou pas (39 %), une application (14 %).

Le piratage continue

La Hadopi explique : «La crise sanitaire et les périodes de confinement qui s’en sont ensuivies ont en effet eu pour conséquence d’intensifier les pratiques illicites avec un recours plus fréquent aux sites illicites »

Et effectivement, 27 % des internautes avouent avoir consommé au moins un bien culturel dématérialisé de manière illicite. Cela concerne donc 33 % des consommateurs de biens culturels dématérialisés.

12 % des déclarants disent consommer de manière légale la plupart du temps et occasionnellement de façon illégale. Et, 15 % indiquent consommer des biens culturels plus souvent de façon illégale que légale.

Concernant les ebooks, 22 % avouent les lire de façon illégale. Cela représente une hausse de 4 points versus 2020.

De plus, 49 % de ces consommateurs indiquent que cet usage illicite se pratique au moins une fois par semaine.

Pour télécharger illégalement, les lecteurs utilisent divers moyens, comme les groupes sur les réseaux sociaux, les sites illégaux. Et, 17 % pratiquent les envois de fichiers par email auprès d’amis.



Bon à savoir, nous recensons régulièrement les sites proposant de la lecture gratuite et légale consultez ici et ici alors, évitez le piratage pour le bien des auteurs et des éditeurs !Consultez l’étude complète ici

