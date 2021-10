En France, les Comics reprennent des couleurs - IDBOOX

Après un petit passage à vide, le marché du Comics reprend des couleurs !



Selon une étude GfK pour Livres hebdo, le segment enregistre une hausse de 14,5% de son CA (septembre 2020 et août 2021). Cela représente 45,7 millions d’euros.

Le volume des ventes est en hausse de +18%, toutefois, le panier moyen baisse un peu à 13,39€ versus 13,82€. La raison serait les nombreuses opérations de promotion.

Super Héros et Hors super Héros des chiffres contrastés

Le magazine professionnel note toutefois des tendances divergentes sur les ventes avec « + 24% pour les Super-héros et – 1% pour les Hors super-héros. »



« En revanche, ils sont tous les deux en croissance en volume : Super-héros à +19% et Hors super-héros à +17%. Le genre de super-héros détient plus de 71 % du chiffre d’affaires, alors que le genre hors super-héros glane 28% du chiffre d’affaires. »

Les séries et les films vecteurs des ventes. En 2021, les chaines TV de type Prime, OCS ou Disney+ et le cinéma ont produit beaucoup de nouveautés. On citera pêle-mêle : The Suicide Squad (Urban Comics), Wanda Vision (Panini Comics), Wonder Woman 1984… ce qui, mécaniquement a engendré des ventes plus importantes.

Qui sont les leaders des ventes de Comics en France ?

Panini Comics est sans conteste l’acteur le plus important avec 54,7% de PDM. 106 livres de l’éditeur caracolent dans le Top 200 de 2020-2021.

A la seconde marche du podium, arrive Urban Comics avec 28,05% de parts de marché (-6,25 points versus 2020). Enfin, Delcourt détient 8,67 % de PDM.