Cinéma - Notre avis sur le film Eiffel - IDBOOX

Eiffel sort enfin au cinéma ce 13 octobre. Maintes fois reporté pour cause de pandémie, le film de Martin Bourboulon est en salle ce mercredi.

Synopsis

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

Avec Romain Duris Rôle : Gustave Eiffel. Emma Mackey Rôle : Adrienne Bourgès. Pierre Deladonchamps Rôle : Antoine Restac .Armande Boulanger.

Notre avis sur Eiffel

On s’attendait à voir et à vivre la construction de la Tour Eiffel avec une histoire d’amour en trame de fond, c’est tout le contraire !

Martin Bourboulon s’appuie sur l’aventure de la création de la Dame de fer pour nous proposer une histoire d’amour ultra romancée.

En effet, rien ne nous dit que la romance entre Gustave Eiffel et Adrienne Bourgès (Emma Mackey) soit réelle.

Laissant de côté ce point, on a apprécié le jeu des acteurs et particulièrement la prestation de Romain Duris, très convaincant dans le rôle d’Eiffel. Il colle parfaitement au personnage, et porte le film de façon intéressante et prenante.

La mise en scène est originale mettant au centre les protagonistes, la construction de la Tour Eiffel apparait en arrière-plan. On a adoré la scène où les ouvriers et Eiffel placent les rivets de la Tour. Ca donne le vertige et on se sent un peu plus proche de l’histoire, la vraie !



Mention spéciale aussi pour les costumes de Thierry Delettre. Si vous voulez voir un biopic dans les pures règles du genre sur Eiffel passez votre chemin. Si au contraire vous voulez passer un moment de détente et vous transportez dans le Paris du début du 20e siècle Eiffel vous plaira sans doute !

Les costumes du film

Projet pour l’Exposition Universelle