Etude – En Espagne on lit plus qu’il y a 10 ans

L’indice de lecture en Espagne a augmenté de 5.7 points depuis 10 ans. Les tendances observées pendant les confinements ne faiblissent pas.

Cette étude est dévoilée par la Federacion de Gremios de Editores de España.

Ces chiffres sont encourageants puisque ce sont les jeunes de moins de 18 ans qui lisent beaucoup plus. C’est une hausse de 11.8 points en 10 ans.

Habitudes de lecture

64,8% des espagnols lisent pendant leur temps libre. Ce chiffre monte à 66.2% si on inclut les lecteurs de BD.

Si 52% de la population lit au moins une fois par semaine, 35,2% des espagnols ne lisent jamais ou presque. Voir graphique en fin d’article sur la fréquence de lecture.



Concernant le livre papier, 52,8% des espagnols en achètent en librairie, c’est 12,5 points de plus qu’il y a 10 ans. En 2022, près de 70% de la population est entrée dans une librairie pour les acheter et 44% le font sur Internet.

Autre point, en 2022, 26,2% de la population s’est rendue dans une bibliothèque. C’est un point de plus qu’en 2021.

Focus livres numériques et livres audio

Autre chiffre intéressant 29,5% de la population lit régulièrement en numérique.

Si on se concentre sur les ebooks et livres audio, les espagnols utilisent la liseuse (12,9%) et la tablette (10,3%). La lecture sur smartphone poursuit sa tendance à la hausse, passant de 7,3 % en 2021 à 8,3 % en 2022.



A noter qu’au sein du nombre de lecteurs qui lisent au format numérique, le pourcentage des personnes ayant payé les livres est tombé à 39% (contre 43% en 2021).

Le téléchargement de livres gratuits livres a augmenté par rapport à l’année précédente et atteint 66,3 % (+6 points vs 2021). 52,5 % des lecteurs numériques les ont toujours téléchargés gratuitement. Les données indiquent qu’en Espagne, sur 10 livres téléchargés, 6,6 sont gratuits.



Le livre audio se stabilise à 5,4% de la population qui l’utilise.

Découvrez d’autres études sur le libre dans notre rubrique ici