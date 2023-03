Soirée Japon Pop Culture et l’exposition Kimono gratuite !

Fans du Japon et de Pop Culture réservez votre soirée du 17 mars pour une soirée entièrement gratuite au Musée du Quai Branly (Paris) !

Save the date (日付を保存 -Hidzuke o hozon) à partir de 19h le musée Jacques Chirac propose une soirée exceptionnelle autour de l’exposition Kimono (lire notre reportage).

Manga, anime, jeux vidéo, cosplay, J-Pop… Poussez les portes du musée et vivez une soirée Made in Japan sous le signe de la pop culture !

Programme de la soirée Japon

De 19h à minuit

Découverte de l’exposition Kimono

Toute la soirée, visitez l’exposition Kimono à votre rythme, en toute liberté.

(Accès sur contremarques à retirer sur place, nombre de places limité).

À 19h15, 20h, 20h45, 21h30 et 22h15

Démos de Taiko : L’art du tambour japonais

Au Japon, on ne saurait imaginer un festival, une cérémonie religieuse ou une danse traditionnelle sans le taiko.

Une pratique millénaire qui a par ailleurs inspiré « Taiko no Tatsujin », l’un des jeux d’arcade les plus populaires de l’archipel !

À 19h15, 20h15 et 21h15

Jeu vidéo en ligne : GeoGuessr

Embarquez pour une partie de GeoGuessr ! Le principe ? Parvenir à localiser le plus précisément possible des photos prises par Google Maps.

Pour ces sessions en mini-groupes, direction l’Asie à la découverte des arts martiaux, depuis

les samouraïs jusqu’aux robots mecha !

De 19h15 à 22h40 (7 ateliers)

Démonstration – Dégustation Sushi-Déco

Découvrez le savoir-faire du maki décoratif. Notre intervenante préparera sous vos yeux des makis, qui révéleront une surprise lors de la découpe. Cerise sur le gâteau : une dégustation à la fin de la démonstration.

(Accès sur retrait de contremarque. 15 personnes par ateliers sushi-déco)

De 19h15 à 22h40

Atelier Koïnobori

Place à la création. Fabriquez un Koïnobori en papier, un poisson cerf-volant originaire du Japon, que l’on voit flotter au printemps sur les balcons et au-dessus des rivières.

Intervenant : Espace Japon

(Accès sur retrait de contremarque. 20 personnes par atelier Koïnobori)



De 19h30 à 19h50

Défilé Cosplay

Admirez un défilé de Cosplay et apprenez-en plus sur cette pratique. Venu tout droit des Etats-Unis, le cosplay a émergé il y a plus de 30 ans au Japon : il s’agit de se déguiser en super héros de fiction mais aussi de maitriser à la perfection ses gestes et son attitude. Le cosplay est un art de vivre au Japon, il n’est pas rare de croiser des cosplayer en pleine rue. Défilé animé par Rachicool membre de la maison Otaku.

(En accès libre, dans la limite des places disponibles. Jauge 400 places)

De 20h à 20h30

Rencontre : la Japan Mania

En compagnie de la journaliste et animatrice de télévision Marie Palot, découvrez comment le Japon influence et captive le monde avec ses séries animées, ses films d’animation, ses jeux vidéos ou sa musique !

De 20h30 à 21h

Karaoké

Retrouvez l’ambiance des karaokés japonais en poussant la chansonnette sur des génériques d’anime ! Le karaoké est une véritable institution au Japon contraction de karappo (qui veut dire “vide”), et ōkesutora (“orchestre”) – signifie en japonais qu’un chanteur n’a pas besoin qu’un orchestre soit présent pour chanter. Scrutez l’écran et participez à un karaoké géant au son des génériques des animes japonais.

De 21h10 à 21h40

Live : Maïa Barouh

Chanteuse, flûtiste, auteur, compositrice et arrangeuse franco-japonaise, Maïa Barouh est

une artiste unique mélangeant les styles avec une grande liberté, des chants ancestraux

japonais au rap franco-japonais, à l’électro ou à la chanson.

De 22h à 22h30

Invitation à la J-POP

Venez-vous trémousser avec le crew SHEE’Z & HEE’Z au son des meilleurs tubes de J-Pop ! Les jeunes danseuses et danseurs vous invitent à les rejoindre pour l’une de leurs célèbres « dance cover » qui les ont fait connaître sur YouTube.

De 22h30 à minuit

Aux platines : Kiala Ogawa

De 22h30 à minuit, le DJ set de la chanteuse, compositrice et productrice Kiala Ogawa (Kodäma) mixera funk, anime et disco japonaise, pour un voyage musical en plein coeur de Tokyo !

Vous aimez le Japon ? Découvrez nos articles ici