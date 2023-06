Les 10 mangas les plus vendus depuis le début de l’année 2023

Quels sont les mangas les plus vendus depuis le début de l’année 2023 ? Découvrez le top 10 des séries qui cartonnent au Japon.

C’est l’heure du bilan de milieu d’année pour connaître les mangas incontournables. Du Japon à la France, il n’y a qu’un Shonen. Beaucoup de ces titres sont aussi plébiscités dans l’Hexagone.

Blue Lock, One Piece, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Spy X Family, Oshi No Ko, il y a du mouvement dans le classement. Oshi No Ko avec son thème sur le monde du spectacle et des idoles confirme son succès et Slam Dunk terminé depuis 1996 s’accroche à la troisième place.

Comme d’habitude les chiffres donnent le vertige. Vous noterez l’écart gigantesque entre le premier et le deuxième. Blue Lock le manga numéro 1 capitalise 8 millions de ventes. Chainsaw Man arrive en deuxième avec près de 4,5 millions de copies.

Le top 10 des mangas les plus vendus

Découvrez les meilleures ventes manga par série sur les cinq premiers mois de l’année 2023 au Japon. Ce classement a été réalisé par Oricon.

1– Blue Lock – 8 046 032 unités

2– Chainsaw Man – 4 492 906 unités

3– Slam Dunk – 4 199 966 unités

4– Jujutsu Kaisen – 3 757 215 unités

5– One Piece – 3 550 097 unités

6– Spy X Family – 2 688 171 unités

7– Tokyo Revengers – 2 622 078 unités

8– My Hero Academia – 1 887 507 unités

9– Oshi No Ko – 1 690 722 unités

10– Kingdom – 1 569 434 unités

