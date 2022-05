Infographie – Dans quel pays est-on le plus accro aux réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux bouffent un temps considérable dans nos journées, mais dans quel pays en consomme t’on le plus ?

Selon Global Web Index, les internautes (chiffre monde) seraient en moyenne 2H27 par jour sur les réseaux sociaux.

Twitter, Facebook, Instagram etc. sont donc particulièrement chronophages.



Autre chiffre intéressant, 67,1% de la population mondiale dispose d’un smartphone. 62.5% de terriens utilisent internet. 58,4% se connectent au moins à un réseau social.



Un top 10 a été établi. (voir infographie Statista). Ce n’est pas dans le pays les plus développés qu’on s’y connecte le plus. On constate aussi que plus un pays a une population jeune plus ceux-ci sont social media addicts.



Au Nigéria, aux Philippines, on passe plus de 4h par jour sur les réseaux. Ces deux pays détiennent le record mondial de consommation des réseaux. Autre constat, plus un pays est vieillissant moins on en consomme et moins on passe de temps à se connecter.

La France arrive en 7ème position de ce top 10 avec 1h46mn en moyenne. Le japon est le pays où on adhère le moins au social media.

Et pour finir, selon l’étude, les internautes ont passé en 2022, 12½ billions d’heures en ligne, c’est un record jamais atteint jusqu’à maintenant.