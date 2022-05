26 millions de documents accessibles sur l’holocauste et la Seconde Guerre mondiale

En 2019, nous vous parlions de la numérisation de 13 millions de documents relatifs à l’holocauste.

Aujourd’hui, ce sont 26 millions de documents qui ont été numérisés par les Archives Arolsen en partenariat avec le Centre mondial de la mémoire de l’Holocauste, Yad Vashem.

Cette base accessible partout dans le monde et la plus grande qui existe aujourd’hui. C’est l’archive collectée sur les victimes des nazis la plus complète, qui est aujourd’hui disponible à toutes et tous en numérique.

Le centre Arolsen explique : « Les documents concernent les différents groupes persécutés par le régime nazi et contiennent des références à environ 17,5 millions de personnes, ce qui en fait une source importante de connaissances pour la société d’aujourd’hui.

Une grande partie des quelque 30 millions de documents sont désormais disponibles dans les archives en ligne Arolsen. Le nombre de noms et de mots-clés consultables ne cesse de croître. »

Ces documents sont issus d’un travail de titan. Yad Vashem a d’ailleurs utilisé des technologies de pointe pour scanner les précieux documents. Elle a eu recours aussi à l’intelligence artificielle pour indexer le plus finement possible ces archives.



Les internautes font les recherches par noms ou par sujet, l’outil est précis et disponible en anglais et en allemand. Lire notre article ici ou accédez à la base ici