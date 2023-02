Les jeunes et la bande dessinée – Pratiques et influences

Le SNE a mené une enquête auprès des jeunes de 8 à 25 ans sur les pratiques et trajectoires des lecteurs de bande dessinée.

Si l’échantillon des personnes interrogées est un peu mince (78 participants) les résultats dévoilés par le groupe Bande dessinée du Syndicat national de l’édition et Junior City sont intéressants. Voir aussi les chiffres du marché de la BD 2022 ici



La famille est le principal vecteur de transmission pour le goût à la BD par le genre franco-belge. Suivent ensuite l’école et les bibliothèques.



Le manga devient présent dès 11 ans. Ce genre est un outil de sociabilisation dans les cours de récré. Son format poche, sa sérialité et la fréquence des publications permettent une lecture interstitielle ou « snacking » en phase avec leurs modes de consommation et leur rythme de vie.



Les années lycée correspondent à la période de décrochage. Les jeunes s’intéressent à d’autres sujets et d’autres supports (notamment les smartphones).



Cependant, ceux qui restent lecteurs de BD explorent l’offre, spécialisent leurs lectures et deviennent de véritables fans, avec une pratique « boulimique ». Le choix des titres est orienté par les pairs mais aussi de façon grandissante par les réseaux sociaux et leurs influenceurs.

La fréquentation des librairies va croissante entre le lycée et les études supérieures, l’objet BD et la lecture sur papier étant de façon unanime le moyen de lecture le plus apprécié. Le genre préféré reste le manga. À partir de 15 ans, la lecture de webtoon s’intensifie également. (voir les chiffres du marché de la BD 2022 ici).

Vous trouverez les autres tendances ci-dessous.