Les Podcasts en français dépassent les 200 millions d’écoutes - IDBOOX

Les francophones sont toujours aussi friands de podcasts. Médiamétrie a dévoilé les chiffres sur l’écoute de podcasts pour le mois de mars 2022. On franchit encore un cap.

En mars, les podcasts français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde plus de 202 millions de fois. Cela représente 27 millions de plus que le mois précédent.

Ce chiffre n’avait encore jamais été atteint pour les podcasts de langue française.



Si on regarde uniquement du côté de la France, ce sont 155 millions de podcasts français qui ont été écoutés pour le mois de mars 2022. Cela représente une hausse de 20 millions versus février 2022.



Top 5 du nombre d’écoutes de podcasts par marque éditeur : France Inter (50 505 000) arrive sur la 1ère marche du podium, suivi par France Culture (43 059 000), RTL (32 701 000), RMC (32 208 000) et Europe1 (16 995 000).

Retrouvez d’autres chiffres et articles sur les podcasts dans notre rubrique dédiée ici