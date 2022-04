Livres éditeurs et autoédition – Les chiffres du dépôt légal en 2020 - IDBOOX

L’Observatoire du Dépôt Légal a dévoilé les chiffres 2020 pour les livres imprimés.

L’édition à compte d’éditeur, l’autoédition et l’édition à compte d’auteur sont prises en compte dans les chiffres du dépôt légal mais pas pour les ebooks.



En effet, jusqu’à présent, le dépôt légal pour les livres numériques n’est pas obligatoire (lire notre article).

Ces chiffres arrivent avec un peu de retard. La pandémie a créé quelques lenteurs dans la compilation des données ce qui explique qu’on vous transmet aujourd’hui seulement ces informations (voir les chiffres 2019).

Quels sont les chiffres du dépôt légal pour le livre en 2020 ?

La crise sanitaire a brouillé les pistes. La BnF précise que du 17 mars au mois de mai 2020, le dépôt légal des documents physiques a été entièrement arrêté (date des confinements).

Il a ensuite été ralenti par la crise sanitaire, conduisant à une baisse moyenne du nombre total d’entrées des documents.



En 2020, 64 121 livres ont été enregistrés au titre du dépôt légal. C’est une baisse importante qui s’explique par les ralentissements expliqués plus haut, mais aussi par les retards pris dans la parution des livres par les éditeurs. Pour exemple, la BD avec -12% de titres parus (lire notre article)

Toutefois, selon l’Observatoire, si le fonctionnement avait été normal, la baisse aurait été de 8% au lieu des 19% constatés.

La répartition thématique des livres déposés

Malgré tous ces chamboulements, la répartition thématique reste stable si on tient compte des trois dernières années.



La fiction représente environ 42 % du total (43 % en 2019 et 42 % en 2018). Les documentaires (56 % en 2019 et 57 % en 2018). La part des romans et de la fiction romanesque (21,6 %) ne varie pas non plus (22,3 % en 2019 et 21,6 % en 2018).

Le Top des déposants et la part de l’autoédition

L’Observatoire a établi également la liste des déposants. Cela inclut, les éditeurs, les autoédités, les plateformes d’autoédition et les éditeurs à compte d’auteur. Vous trouverez le détail dans le tableau ci-dessous.

Si on se concentre sur les plateformes d’autoédition voici la répartition. Au total, 4497 livres autoédités (auteurs indés + plateformes) ont été déposés à la BnF vers 5587 en 2019, c’est 1090 livres de moins que l’année précédente (impact de la pandémie ?)

Les auteurs indépendants ont déposé 762 livres.

Focus plateformes d’autoédition

Les plateformes dédiées à l’autoédition ont quant à elles déposé 3735 ouvrages. Dans le top 3 il y a BOD qui se place devant Amazon.

Createspace / Amazon arrive en 4e position des déposants éditeurs inclus mais en seconde position des autoédités. A noter qu’Amazon est à égalité avec le groupe Hachette à 71 livres près !

En 3ème position, il y a les auteurs indépendants cités plus haut.



Vous trouverez l’intégralité de la répartition dans le tableau ci-dessous. A noter, une fois encore que les ebooks ne sont pas comptabilisés par l’Observatoire du dépôt légal. (en vert dans le tableau plateformes+ autoédition auteurs). Nota: nous n’avons pas topé en vert certaines plateformes car elles ne sont pas de l’autoédition au sens classique du terme.