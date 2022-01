Les podcasts en France en 2021 – Chiffres clés - IDBOOX

Le podcast en français continue son ascension fulgurante en France et à l’étranger.

Au mois de décembre 2021, Médiamétrie a comptabilisé 179 millions d’écoutes ou de téléchargement de podcasts en français à travers le monde.

Cela représente une hausse de 4,7 millions par rapport au mois précédent.

Quel bilan tirer de l’écoute des podcasts en France pour 2021 ?

Médiamétrie estime qu’il y a 15 millions d’écoutes de podcasts par mois, c’est 20% de plus qu’en 2020.

Plus de 13 millions de francophones écoutent des podcasts diffusés par les radios (+15% vs 2020). Autre chiffre intéressant, 5,8 millions de personnes ont écouté des podcasts d’autres éditeurs, c’est +81% en une année !



Le public qui affectionne les podcasts est plutôt jeune (entre 15 et 34 ans), urbain et ce sont plutôt des cadres.

Les parents sont aussi prescripteurs pour leurs enfants. En effet, 68% des parents font écouter des podcasts à leurs enfants. Lire aussi l’étude Les Français et les Podcasts ici



Vous trouverez les autres chiffres clés dans l’infographie ci-dessous.

Intéressés par les podcasts ? Découvrez nos articles sur le sujet ici