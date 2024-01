Marché de la bande dessinée et du manga – Chiffres clés 2023

À l’occasion du Festival International de la bande dessinée d’Angoulême, GfK dévoile les chiffres du marché de la BD et du Manga.

En 2023, 75 millions de BD et de manga ont été achetés en France. Pour vous donner une idée, cela représente 1,4 million de livres achetés chaque semaine sur le territoire.

Un CA en baisse, mais le segment reste porteur

Même si le chiffre reste conséquent, 75 millions de BD-Mangas vendus à fin décembre 2023, l’institut note une baisse de 11%.

Le chiffre d’affaires est également en berne, 877 millions d’euros (-5%). Si on retire les succès de Astérix l’Iris Blanc et le dernier Gaston Lagaffe, la baisse en nombre d’exemplaires est de 14%.

Néanmoins, la bande dessinée dans son ensemble, c’est 1 titre acheté sur 2 en France, toutes ventes confondues. Ces chiffres montrent tout de même une hausse de 55% vs 2019 en nombre d’exemplaires vendus.

Focus Manga

On prédisait un ralentissement des ventes de manga en 2023. C’est le cas. En effet, le Shonen et le Seinen affichent des baisses de ventes respectives de -20% et -13% sur l’année écoulée.

Le Shojo et le Manga érotique résistent mieux (-9%) mais ne percent pas encore : ils représentent cumulativement 6% des achats de manga en 2023.

Même si le manga recule, c’est aujourd’hui un titre BD acheté sur 2. Il est un pilier incontestable. L’année passée il s’est tout de même vendu 39,6 millions d’exemplaires (-18%) pour un CA de 331 Millions € (-13%), en fort recul après 3 années exceptionnelles.

Pour le cabinet d’analyses, l’essoufflement des « séries millionnaires » pénalise le secteur.

La BD jeunesse résiste bien

Le segment jeunesse affiche une bonne santé. Avec une hausse de ses ventes par rapport à 2022 à +7% et 17,2 millions d’exemplaires achetés. Ce bon résultat est lié aux très bonnes ventes d’Astérix et de Gaston Lagaffe. Si on retire ces deux stars, la “BD jeunesse revient à une tendance baissière (-7%)” analyse Casseline Rosello de GfK.

La BD de genre dominée par la SF

Les Français ont acheté 15,8 millions de BD de genre, en baisse de -4% par rapport à 2022.

Les ventes sont dominées par les titres de Science-Fiction/Fantastique/Heroïc fantasy avec 3 Millions de ventes (-8%). Viennent ensuite les BD Documentaire/Non-Fiction (2,9 Millions à -8%) dont les Français sont devenus friands : le genre a augmenté de +68% en nombre d’exemplaires par rapport à 2019.

Et les Comics ?

Les ventes de Comics restent à des niveaux relativement bas en France : 2,4 millions d’exemplaires ont été vendus à fin décembre, en recul de -37% par rapport à 2022.

Le Webtoon a toujours le vent en poupe

La BD de type coréenne continue sa progression. L’an dernier 700K exemplaires s’étaient vendus au format papier (lire notre article). Même s’il y a un léger recul (-1%) GfK annonce 800K ex vendus pour un CA de 12 millions€ (stable vs 2022).

Quel est le Top des ventes BD Manga en 2023 ?

Vous trouverez ci-dessous le top 10 des ventes en milliers d’exemplaires vendus. Avec sur les trois premières marches du podium : L’Iris blanc, Gaston Lagaffe et Un monde sans fin (sorti en 2021). La série One Piece occupe 4 places du Top !

