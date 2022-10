Marché du Jeu vidéo – Perspectives et chiffres clés dans le monde

Le jeu vidéo subit une baisse relative pour la première fois de son histoire au niveau mondial. Mais cette chute ne devrait pas s’installer sur le long terme.

Selon les chiffres communiqués par Safe Bettings Sites, environ 2,46 milliards de personnes joueront à des jeux vidéo cette année via une console, un ordinateur ou un appareil mobile, contre 2,61 milliards il y a un an.



Cependant, les analyses montrent qu’en 2023 la situation se redressera. Le nombre de joueurs devraient augmenter de 3,6 % pour atteindre les 2,55 milliards l’année prochaine.

150 millions de joueurs en moins

Selon une enquête Statista, l’industrie du jeu vidéo aurait perdu 150 millions de joueurs dans le monde, cette année. Cette baisse s’explique par différents facteurs : l’inflation, la fin des confinements, mais aussi des règles plus drastiques concernant la Chine sur l’utilisation des jeux vidéo notamment par les mineurs.



La réelle embellie n’est pas pour tout de suite. Bien que 2023 devrait apporter une reprise, avec un nombre total de joueurs augmentant de 90 millions, la base d’utilisateurs mondiale restera inférieure aux niveaux de 2021.

Les jeux et les joueurs

Les jeux téléchargeables atteindront 1,17 milliard d’utilisateurs cette année, soit 4 % de moins qu’il y a un an.

En 2023, ce chiffre devrait remonter à 1,22 milliard. Les statistiques montrent que les jeux en ligne, le troisième segment en importance de l’industrie du jeu, atteindront 1,1 milliard d’utilisateurs en 2023, tout comme en 2021, après une baisse de 2 % des utilisateurs cette année.



Même si l’heure est aux économies, les joueurs contribueront néanmoins, selon le cabinet d’analyses, à maintenir le marché. Celui-ci devrait peser 233 milliards de dollars en 2023, soit 12 % de plus que cette année.

Jeu vidéo – Les projections par pays

La Chine en chute libre ! Selon Statista, le pays comptait 780 millions de joueurs en 2021, soit 30 % du total. Ce chiffre tombe à 676 millions cette année. Cette tendance négative se poursuivra en 2023, le nombre d’utilisateurs tombant à 636 millions, soit 150 millions de moins qu’en 2021.



Le nombre de joueurs aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni restera également inférieur, au niveau de 2021. L’industrie américaine du jeu atteindra 161,9 millions de personnes en 2023, contre 156,5 millions cette année. Le Japon et le Royaume-Uni suivent avec 75,2 millions et 44,4 millions d’utilisateurs, respectivement.



Seule la Corée du Sud affichera une hausse significative. En effet, le nombre de joueurs dans le pays devrait atteindre 410,4 millions en 2022, contre 345,2 millions il y a un an. En 2023, ce chiffre passerait à plus de 447 millions.

