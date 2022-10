Amazon Kids sur Alexa est disponible en France !

Si vous avez un appareil Echo, l’assistant virtuel d’Amazon, sachez que vos enfants vont pouvoir accéder à un nouveau service gratuit !

Amazon lance Amazon Kids, un univers ludo-éducatif dédié aux enfants de 3 à 12 ans.

L’espace est entièrement sécurisé afin d’éviter aux enfants de tomber sur des contenus non adaptés.

Amazon Kids, les parents aux manettes

Accéder à ce nouveau service est simple comme un jeu d’enfant. Les parents contrôlent tout de A à Z et les enfants peuvent apprendre et s’amuser. Il suffit de configurer le profil de l’enfant dans l’appli Alexa.

Ceci étant fait, les adultes ont la possibilité d’activer un tableau de bord parental. Celui-ci permet par exemple de limiter le temps d’utilisation des appareils. On peut bloquer l’achat par commande vocal, ou encore bannir les chansons contenant des paroles explicites.





Qu’est-ce qu’on trouve sur Amazon Kids ?

Nous avons pu tester plusieurs Skills (applications) sur les appareils Echo de type Echo Dot ou Echo Show.

On trouve par exemple, « Mon jardin musical » (Universal Music) qui propose un univers dédié à la musique et aux comptines personnalisées au prénom de l’enfant.



Récré à sons (Radio France) permet d’accéder à des podcasts et des histoires qui développent l’imaginaire et la connaissance, comme Bestioles.



ShirkaLab a développé pour TV5 Monde et Amazon une skill très bien faite pour faire des dictées à son rythme et en fonction du niveau jusqu’au collège.



Dynseo invite les juniors à participer à Coco Pense et à Coco Bouge, un mix d’activités mettant à l’épreuve les petites cellules grises et les activités physiques.

Enfin, pour les temps calmes et être bien dans ses baskets, Zenego Kids initie les enfants à la sophrologie avec des activités adaptées à tous les moments de la journée.



Les jeunes ont aussi accès à des plages musicales adaptées comme Disney Hits ou encore Les tubes des petits.

Amazon Kids a déjà convaincu des centaines de milliers de parents à travers le monde. Avec ce nouveau service disponible gratuitement en France et des contenus Made in France, gageons que parents et enfants vont adhérer aussi à ce nouvel univers !