Paris Games Week – Les Français et les jeux vidéo – Chiffres clés 2023

Le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) révèle les conclusions de son étude annuelle menée par Médiamétrie sur le jeu vidéo.

A quelques jours du lancement de la Paris Games Week, découvrez les chiffres 2023 de l’étude (voir les chiffres 2022). Premier constat, le nombre de joueurs en France atteint un pic historique avec plus de 39 millions de joueurs.

7 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo !

Le nombre de joueurs français atteint un record avec 39,1 millions de pratiquants âgés de 10 ans et plus, contre 37 millions en 2022. Cela signifie que plus de 7 Français sur 10 (72 %) s’adonnent, au moins occasionnellement, aux jeux vidéo. Plus de la moitié d’entre eux (54 %) jouent même régulièrement, soit au moins une fois par semaine.



Le ratio homme / femme s’articule ainsi : 52 % sont des hommes, et 48 % sont des femmes.

Les jeunes sont de plus en nombreux à jouer. 93 % pour les 10 – 14 ans et, 89% 15 à 24 ans.

L’âge moyen des joueurs français est de 40 ans, en augmentation d’un an par rapport à 2022, avec près de 7 adultes sur 10 (69 %) qui jouent. Les seniors jouent aussi (49%).

Sur quoi jouent-ils et à quoi ?

Les français pratiquent en moyenne 3 genres de jeux différents, et utilisent 2,2 plateformes de jeu. 57% jouent sur console.

Les genres de prédilection en France sont les jeux occasionnels et mobiles (34 %), suivis des jeux de rôle et d’aventure (28 %), des jeux de plateforme (27 %) et des jeux de sport (26 %).

Ils ne font pas que jouer aux jeux vidéo !

À titre d’exemple, 72 % des joueurs réguliers écoutent de la musique via des services de streaming, contre 68 % du grand public ; et 41 % se rendent au cinéma, contre 35 % pour l’ensemble des Français.

De plus, 69 % d’entre eux déclarent jouer aux jeux vidéo pour le plaisir de partager un moment convivial. Les parents jouent beaucoup avec leurs enfants. C’est le cas pour 69% d’entre eux (+6 points vs 2022).

Vous trouverez les autres chiffres de l’étude en cliquant ici

