Selon une étude, le plaisir de lire pour les enfants est au plus bas

L’étude annuelle menée par la National Literacy Trust (USA), révèle que le plaisir de lire pour les enfants est à son plus bas niveau.

Cette enquête réalisée auprès de plus de 70 000 enfants de 8 à 18 ans est assez alarmante.



L’organisation écrit : « En 2023, nous avons enregistré le plus faible niveau de plaisir de lire depuis que nous avons commencé à interroger les enfants et les jeunes à ce sujet en 2005 ».

En effet, selon l’étude, seulement 2 enfants sur 5 déclarent aimer lire pendant leur temps libre en 2023. C’est le niveau le plus bas depuis 2005.

Moins de garçons que de filles déclarent aimer lire (40,5 % contre 45,3 %). L’écart entre les sexes en matière de plaisir de lire a diminué de moitié chez les 8 à 18 ans entre 2005 et 2023 (passant de 10,7 à 4,8 en faveur des filles). En effet, ce sont les filles qui aiment moins lire qu’auparavant.

En se basant sur cette tranche d’âge, moins de 3 enfants sur 10 (28,0 %) déclarent lire quotidiennement en 2023, ce qui correspond aux niveaux observés en 2022.

Mais, depuis 2005, le nombre de jeunes qui lisent quotidiennement pendant leur temps libre a diminué de 26 % (de 38,1 % à 28,0 %).

NLT tire donc la sonnette d’alarme et va mettre en place plus d’actions pour inciter les enfants et les ados à lire. L’étude complète est ici

Vous pouvez comparer ces chiffres à ceux publiés par le CNL en 2022 sur les jeunes et la lecture ici

