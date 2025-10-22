Découverte de la somptueuse exposition 1925 – 2025, Cent ans d’Art déco au Musée des Arts décoratifs

Le Musée des Arts décoratifs propose jusqu’au 26 avril, une exposition exceptionnelle dédiée à l’Art déco.
Elle célèbre le centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. Celle-ci donna son nom et sa notoriété au style Art déco.
Commandez le catalogue d’exposition. Suivez ce lien ou Cliquez ici.
Mais qu’est-ce que l’Art déco ?
L’Art Déco se distingue par son caractère unique, même si chaque artiste y a apporté sa touche personnelle.
Pour le reconnaître, laissez-vous guider par les indicateurs de son élégance : corbeilles et guirlandes fleuries, un bestiaire stylisé, et des figures géométriques qui ordonnent l’espace.
La richesse est aussi dans la matière : bois précieux (ébène, palissandre), galuchat étonnant, ivoire luxueux, sans oublier les jeux de lumière de la pâte de verre (Lalique) et l’éclat de la laque. Un style à la fois audacieux et précieux !
J-1 avant l’ouverture de l’expo 1925-2025 100 ans d’art Déco au MAD. RDV sur https://t.co/1OWdLQX5r1 pour en savoir +#expo #EXPO2025 #art #paris #culture #musee pic.twitter.com/WBhDkqdZWV
— IDBOOX (@IDBOOX) October 21, 2025
Mais, la tendance la plus notable est la simplification et la géométrisation des formes, sans oublier les couleurs.
L’exposition met à l’honneur les grands noms du mouvement, tels que Jacques-Émile Ruhlmann, Eileen Gray, Jean Dunand, et explore les tendances allant de l’abstraction (Sonia Delaunay) à l’épure (Eugène Printz).
Plus de 1200 merveilles à découvrir
1925 – 2025, Cent ans d’Art déco est une exposition de très grande ampleur. Située sur deux étages plus la Grand-Nef, chacun pourra découvrir des pièces incroyables : bijoux, ameublement, mode, arts de la table, tableaux, affiches, décoration d’intérieur, architecture, etc.
C’est un florilège, de véritables trésors qui défilent sous vos yeux. Ne manquez pas d’ailleurs, le bureau-bibliothèque conçu par l’architecte décorateur Pierre Chareau, c’est un magnifique exemple. Il illustre parfaitement la quintessence de l’Art déco, mais aussi du savoir-faire à la française et l’atmosphère qui se diffuse en le visitant aujourd’hui encore.
L’Art déco ou les Arts déco
Ce qui frappe le plus dans le défilement de Cent ans d’Art déco, c’est que ce voyage dans l’art d’hier, éminemment raffiné est toujours d’actualité.
A l’époque, et pendant une longue période cet art si particulier s’adapte aux nouveaux modes de vie et se retrouve partout. Dans le mobilier, les vêtements, mais aussi dans le voyage qui devient à la mode : en bateau, en avion ou encore en train avec le mythique Orient Express.
Cent ans d’Art déco – L’Orient Express version 2025
Préparez-vous pour le grand final de l’exposition, car l’apothéose vous attend dans la majestueuse Grand-Nef du musée !
C’est une exclusivité absolument époustouflante : l’Orient Express est là pour dévoiler les premiers éléments de son futur train mythique ! Oubliez la simple reproduction, nous parlons ici d’une renaissance spectaculaire orchestrée par le génial architecte Maxime d’Angeac, qui en assure la direction artistique !
D’Angeac a réuni une véritable dream team de maîtres d’art. Brodeurs, sculpteurs, horlogers, dinandiers, verriers, ébénistes, éclairagistes, ingénieurs… tout ce beau monde œuvre avec une précision chirurgicale. Ils respectent les contraintes industrielles sans jamais sacrifier la beauté. Le mot d’ordre était clair : réinventer l’Art Déco, et non le copier !
Et le résultat est sidérant ! Ils se sont inspirés du passé pour créer l’avenir. Regardez cette incroyable broderie sur bois, ou ce mobilier, cette vaisselle, ces luminaires… tout respire le luxe, l’inspiration pure et la magnificence inouïe !
Grâce à cette immersion au cœur du futur Orient Express, dont le lancement est prévu pour 2027, vous allez toucher du doigt la preuve que l’Art Déco est un style intemporel qui non seulement survit, mais se réinvente avec brio au XXIe siècle ! C’est éblouissant !
Réservez votre entrée ici.
Commandez le catalogue d’exposition. Suivez ce lien ou Cliquez ici.
Envie de voir des expos ? Trouvez d’autres idées ici