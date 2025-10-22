Les Xiaomi 15T Pro et Xiaomi 15T en big bon plan !

Xiaomi a annoncé ses nouveaux smartphones Xiaomi 15T Pro et Xiaomi 15T début octobre, ils bénéficient d’une belle promo.
Le 15T Pro a obtenu l’excellente notre de 8/10 à notre test. Vous pouvez l’acheter à moindre prix grâce à ce bon plan.
Le 15T Pro 256 Go passe à 583€ avec le bonus reprise de 100€ et les coupons au lieu de 803€. En plus de cela vous recevez au choix une imprimante photo portable ou une enceinte Sound Party ou encore une Semi automatic Expresso Machine. Cette offre est valable pour le modèle noir, gris ou Mocha. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le Xiaomi 15T Pro 1 To à 683€ au lieu de 1003€. Avec le bonus repise + coupons. Vous recevez également l’un des cadeaux mentionnés plus haut. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le smartphone 15T noir, gris ou Mocha, 512 Go passe à 493€ au lieu de 703€ avec le bonus reprise et les coupons. Là encore vous choisissez un cadeau. Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici
Xiaomi 15T Pro – La fiche technique complète
|Xiaomi 15T Pro – 5G
|Ecran
|6,83 pouces AMOLED – (60Hz ->144Hz) – Gorilla Glass 7i
|Définition
|2772 x 1280 pixels (447ppi) – pics 1200nits, HDR10+ et Dolby Vision
|Processeur
|MediaTek Dimensity 9400+
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go/1To UFS 4.1
|Mises à jour
|5 ans OS et 6 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP LEICA Light Fusion 900 23mm f/1.62 OIS + téléobjectif X5 50MP LEICA 115mm f/3.0 OIS + UGA 125MP LEICA f/2.2 120° – vidéo 8K/30fps
|Caméra frontale
|32MP f/2.2
|IP68
|IP68
|Batterie
|5500mAh
|Charge rapide
|90W SuperVooc, sans fil 50W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – HyperOS 2.0
|Dimensions
|162,7 x 77,9 x 7,96 mm – 210g