Les Xiaomi 15T Pro et Xiaomi 15T en big bon plan !

Par / 22/10/2025 / Bon Plan, Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro

Xiaomi a annoncé ses nouveaux smartphones Xiaomi 15T Pro et Xiaomi 15T début octobre, ils bénéficient d’une belle promo. 

Le 15T Pro a obtenu l’excellente notre de 8/10 à notre test. Vous pouvez l’acheter à moindre prix grâce à ce bon plan.

Le 15T Pro 256 Go passe à 583€ avec le bonus reprise de 100€ et les coupons au lieu de 803€. En plus de cela vous recevez au choix une imprimante photo portable ou une enceinte Sound Party ou encore une Semi automatic Expresso Machine. Cette offre est valable pour le modèle noir, gris ou Mocha. Suivez ce lien pour l’acheter.

Le Xiaomi 15T Pro 1 To à 683€ au lieu de 1003€. Avec le bonus repise + coupons. Vous recevez également l’un des cadeaux mentionnés plus haut. Suivez ce lien pour l’acheter.

Le smartphone 15T noir, gris ou Mocha, 512 Go passe à 493€ au lieu de 703€ avec le bonus reprise et les coupons. Là encore vous choisissez un cadeau. Suivez ce lien pour l’acheter.

Xiaomi 15T Pro – La fiche technique complète

Xiaomi 15T Pro – 5G
Ecran 6,83 pouces AMOLED – (60Hz ->144Hz) – Gorilla Glass 7i
Définition 2772 x 1280 pixels (447ppi) – pics 1200nits, HDR10+ et Dolby Vision
Processeur MediaTek Dimensity 9400+
RAM 12Go DDR5X 
Stockage 256/512Go/1To UFS 4.1
Mises à jour  5 ans OS et 6 ans sécurité
Caméras arrières 50MP LEICA Light Fusion 900 23mm f/1.62 OIS + téléobjectif X5 50MP LEICA 115mm f/3.0 OIS + UGA 125MP LEICA f/2.2 120° – vidéo 8K/30fps 
Caméra frontale 32MP f/2.2
IP68 IP68
Batterie 5500mAh
Charge rapide 90W SuperVooc, sans fil 50W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 15 – HyperOS 2.0
Dimensions 162,7 x 77,9 x 7,96 mm – 210

 

