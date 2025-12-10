Exposition Grottesco – Les nouveaux mondes en carton d’Eva Jospin sont au Grand Palais

Jusqu’au 15 mars 2026, partez en voyage aux côtés d’Eva Jospin. L’artiste vous invite à pénétrer dans ses mondes en carton avec l’exposition Grottesco.
Rendez-vous au Grand Palais, galerie 9, pour une odyssée singulière et fascinante. Après une exposition remarquée au Musée de la Chasse et de la Nature en 2021 (voir ici), Eva Jospin crée de nouveaux mondes en carton, des œuvres inédites.
Tantôt gigantesques, tantôt toutes petites chacune de ses sculptures de carton invite à la déambulation et à l’observation.
Toutes ces sculptures sont en carton ! Grottesco la nouvelle expo d’Eva Jospin débute prochainement @GrandPalaisRmn le reportage complet sur idboox https://t.co/elC5WrYWSh est à découvrir le 10/12#exposition #culture pic.twitter.com/b1pdHX1kg8
— IDBOOX (@IDBOOX) December 9, 2025
Mais pourquoi Grottesco ?
Grottesco, renvoie à une légende : celle d’un jeune Romain, tombé par hasard dans une cavité oubliée où, sous terre. Il y découvre de magnifiques fresques.
Ce n’est qu’ultérieurement que l’on reconnaîtra en ces vestiges la Domus Aurea de Néron, ensevelie depuis des siècles.
Eva Jospin
À partir de ce palais qui semblait grotte naît le « grotesque ». C’est un style où le végétal, l’architectural, le fantastique s’enlacent dans un imaginaire foisonnant.
C’est à ce fil que s’accroche Eva Jospin, pour tisser son propre monde. Depuis une dizaine d’années déjà, la grotte a pris racine dans son travail, s’ajoutant à la forêt, l’habitant, la transformant.
Du carton ! Les mondes merveilleux d’Eva Jospin
Eva Jospin nous convie à une exploration intime et détaillée. À travers des œuvres parfois conçues comme des dioramas, l’artiste déploie avec malice et bienveillance un univers onirique et puissant, saturé de détails fascinants.
Il faut parfois s’approcher au plus près, presque armé d’une loupe, pour déceler tous les secrets et les signes cachés – une découverte qui procure un véritable enchantement !
Si le carton reste sa signature, l’exposition “Grottesco” révèle une nouvelle dimension : l’introduction de la broderie.
Loin de sa vocation plane, celle-ci prend ici du volume, se métamorphose en architecture ou en cascade, venant enrichir la texture de ses mondes.
Eva Jospin, artiste dont l’imaginaire nous submerge, demeure fidèle à son matériau de prédilection. Elle sait tirer parti des alvéoles et de la matière brute du carton pour bâtir, inlassablement, des mondes qui nous plongent dans une rêverie sans fin. Grottesco est à voir et à vivre de toute urgence !
