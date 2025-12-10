Cinéma Mon coup de cœur de la semaine : Animal Totem, le film à éviter : À la poursuite du Père Noël !

Á voir ou à ne pas voir cette semaine au cinéma, voici mon avis sur deux films qui sortent ce 10 décembre : Animal Totem et À la poursuite du Père Noël !
Le film à voir : Animal Totem
Alors que la période de Noël est propice à la sortie en salles de sucreries familiales ou de blockbusters made in USA, voilà un long métrage qui se différencie, avec talent, par son propos, sa singularité et son audace cinématographique.
C’est une histoire troublante et attachante, qui nous entraîne là où on s’y attend le moins.
Le metteur en scène Benoît Delépine a choisi un thème grave, les graves méfaits de la pollution, pour concocter ce récit original de bout en bout.
De l’aéroport de Beauvais au quartier de La Défense, accompagné de sa valise à roulettes, Darius traverse à pied des campagnes et des banlieues pour mener à bien, et sans empreinte carbone, une mystérieuse mission.
Ancien coauteur des Guignols de l’Info à la grande époque, Benoît Delépine signe sa première œuvre en solo après plusieurs autres réalisées en tandem avec Gustave Kervern.
« Beaucoup trop de mes proches sont morts du cancer « en bonne santé », « elle ne fumait pas », « c’est la faute à pas de chance ». Et puis, ces temps-ci, on découvre les PFAS, polluants éternels, partout. Et surtout on découvre qu’on ne les découvre seulement aujourd’hui parce qu’on voulait pas les chercher hier », souligne le cinéaste iconoclaste qui reste présent sur le petit écran avec « Groland ».
Dans le rôle de Darius, Samir Guesmi livre une remarquable composition tout en sobriété et pleine de finesse.
On retrouve, entre autres, à ses côtés Olivier Rabourdin et Pierre Lottin qui s’imbriquent parfaitement dans la mécanique de cet « Animal Totem ». Pour comprendre le titre de ce bon film, une seule obligation : allez le voir !
Animal Totem, en salles le 10 décembre. Durée : 1 h 29
Le film à éviter : À la poursuite du Père Noël !
S’il y a bien un cadeau de Noël dont on peut se passer, c’est cette mauvaise offrande. Le réalisateur James Huth fait fausse route avec cette pochade mal fagotée, sans autre objectif que vouloir attirer les plus jeunes spectateurs…et remplir les caisses des producteurs.
Zoé, 7 ans, en a assez que Timothée lui mène la vie dure. Pour se venger, elle demande au père Noël une sarbacane à air comprimé, idéale pour détruire le jouet préféré de Timothée. Mais le cadeau qu’elle reçoit n’est pas celui qu’elle attendait. Pas question d’en rester là ! Zoé veut retrouver papa Noël pour qu’il corrige son erreur, quoi qu’il en coûte.
Si la petite Théa de Boeck tire son épingle du jeu en campant Zoé, on éprouve de la peine pour Patrick Timsit et Isabelle Nanty qui cabotinent à profusion dans cette « bûche » rabougrie et sans goût. Du déjà vu qui incite à fuir la salle pour rencontrer le véritable père Noël !
À la poursuite du père Noël !, en salles le 10 décembre. Durée : 1 h 34
