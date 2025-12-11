Ventes de smartphones pliables – Samsung écrase la concurrence

Les smartphones pliables sont-ils un succès et qui est le leader sur ce marché ? Découvrez les derniers chiffres de vente et le top des plus gros vendeurs du secteur.
Le marché des smartphones pliables est en pleine expansion. Il progresse dans le monde de 14 % en Q3 2025. Les smartphones pliables n’ont plus de faux airs de prototypes inachevés. Ils sont fins, plus performants et leur prix est devenu plus raisonnable.
Les ventes de smartphones pliables en progression en 2025 et 2026
Les smartphones pliables rencontrent un vrai succès. Désormais, ils représentent 2,5 % des ventes globales de smartphones selon les derniers relevés de Counterpoint.
Galaxy Z Fold 7, Honor Magic V5, Motorola Razr 60 Ultra, l’offre est de plus en plus étendue.
Les ventes devraient poursuivre la même tendance en 2026 notamment avec l’arrivée des smartphones avec des écrans pliables en trois.
Samsung a lancé le Galaxy Z TriFold dans plusieurs pays. Le deuxième semestre 2026 devrait aussi marquer l’arrivée d’Apple sur ce segment.
Samsung leader incontesté sur le marché des smartphones pliables
Sur ce segment, Samsung est le grand gagnant au troisième trimestre 2025. La transformation du Galaxy Z Fold 7 et du Galaxy Z Flip 7 ont séduit les consommateurs. Samsung capte 64 % de part de marché contre 56 % l’année dernière à la même période.
Les ventes de la firme coréenne progressent de 32 %. Huawei est toujours là où on ne l’attend pas. La compagnie concentre ses ventes de smartphones en Asie et pourtant, elle s’empare de la deuxième place du podium.
Huawei possède 15 % de part de marché en Q3 2025. Ses ventes sont en progression de 10 % par rapport à la même période l’année dernière. C’est un bel exploit.
Motorola grimpe à la troisième place avec une part de marché de 7 % et une progression de ses ventes de 16 %. Sa stratégie de proposer des Razr 60 dans différentes gammes de prix a visiblement été payante.
Honor arrive à la quatrième place avec 6 % de part de marché. Ses ventes reculent de 31 % malgré l’excellent Magic V5.
Xiaomi occupe la sixième place avec seulement 2 % de part de marché. Le constructeur a préféré se concentrer sur le marché asiatique avec le Mix Flip 2.