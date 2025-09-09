Fables Immersives : plongez dans l’univers magique de Jean de La Fontaine ! 5 raisons de ne pas manquer cette expérience

À deux pas des Champs-Élysées, un nouveau monde s’ouvre à vous : celui des Fables Immersives.
Cette exposition-spectacle audacieuse donne vie aux chefs-d’œuvre de Jean de La Fontaine dans un parcours sensoriel et technologique inédit.
J’ai participé en avant-première à Fables immersives, voici pourquoi vous devez absolument y aller.
Une immersion totale dans les fables légendaires
Sur plus de 1000 m², petits et grands redécouvrent les fables les plus célèbres — Le Corbeau et le Renard, La Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, Le Lièvre et la Tortue… Casque sur les oreilles, c’est parti pour un voyage extraordinaire !
Dans une scénographie féérique mêlant textes originaux, décors végétalisés, projections à 360°, spatialisation sonore 3D, chaque espace thématique vous transporte dans une rêverie où vous devenez acteur de l’histoire.
La culture et la connaissance sont distillées avec intelligence. On notera les Fables mises en musique ou encore les explications passionnantes du Youtubeur Nota Bene.
Chacun pourra jouer à des jeux vidéo en lien avec les fables ou encore répondre à des quiz sur des tables tactiles.
Des documents d’archives, éditions anciennes, sculptures etc. complètent le parcours !
Fusion audacieuse entre tradition et modernité
Les scénographes ont relevé le défi de raccrocher les fables du XVIIe siècle à notre époque. Résultat : une relecture poétique et décalée, enrichie par des jeux vidéo, du mapping vidéo, des effets spéciaux et des dialogues subtilement modernisés.
L’univers de La Fontaine se réinvente sans jamais trahir son esprit.
Un casting prestigieux pour incarner les animaux emblématiques
Les personnages prennent vie grâce à des comédiens projetés sur des écrans intégrés à la scénographie. Ils déclament à merveille, c’est un régal pour les yeux et les oreilles ! Parmi eux :
– Laurent Stocker (Jean de La Fontaine)
– Alexandre Astier (Le Lion)
– Arielle Dombasle (Le Loup)
– Charles Berling (Le Renard)
– Marie S’Infiltre (La Grenouille)
– Félix Junier (L’Âne)
– Hubert Myon (Le Chien)
– Axelle Saint-Cirel (Le Corbeau)
Un casting de haut vol qui donne une nouvelle voix — parfois drôle, parfois mordante — aux animaux du bestiaire de La Fontaine.
Fables immersives – Un voyage dans le Grand Siècle… et dans le présent
Le parcours vous fait traverser l’époque de Louis XIV et de Versailles, tout en tissant des liens avec notre culture contemporaine.
L’exposition célèbre la liberté d’esprit, l’ironie et la vivacité des textes, tout en les ancrant dans des références modernes comme le Street Art ou l’estampe japonaise.
Des activités ludiques pour les enfants
L’exposition réserve de belles surprises aux plus jeunes, avec des espaces pensés spécialement pour eux. L’un des moments les plus magiques ? L’atelier de dessin interactif : les enfants y créent leur propre illustration, la scannent, et la voient s’animer en grand format sur les murs. Une véritable expérience artistique et immersive.
Pour les tout-petits, une cabane cocoon offre un havre de douceur et de rêverie. Et pour les plus grands, place à l’action ! Il y a des jeux vidéo inspirés des classiques comme Street Fighter et Pac-Man, revisités dans l’univers des fables.
Un final spectaculaire en vidéo-mapping
La visite se conclut par un show immersif de 20 minutes, où les murs et le sol s’animent sous vos yeux.
Les fables sont récitées dans une version revisitée, accompagnées d’une direction musicale signée Bon Entendeur.
Fables Immersives n’est pas une simple exposition : c’est une expérience sensorielle, pédagogique et poétique qui sublime l’œuvre de Jean de La Fontaine. On y rit, on joue, on rêve… et surtout, on redécouvre la puissance intemporelle de ces récits animaliers. Fables immersives, c’est riche, beau, et on ne s’ennuie jamais !
Rendez-vous à la Cité des Fables 5 rue de Berri dans le 8e à Paris. Pour les enfants dès 5 ans à 99 ans.
En sortant de l’expo Fables immersives, je me suis jetée sur mon vieux livre des Fables de La Fontaine, quel plaisir !
