Test Google Pixel 10 Pro XL – Mon avis sur ce smartphone atypique roi de l’IA

J’ai testé le Pixel 10 Pro XL, le nouveau smartphone haut de gamme de Google. Photo, performances, autonomie, IA, je vous révèle tout dans mon test sans concession.
J’ai testé pendant plusieurs semaines le Pixel 10 Pro XL, le fleuron de la gamme Pixel 10. Le temps passe vite. Google en est déjà à la dixième génération de smartphones Pixel.
Sans renverser la table par rapport à son prédécesseur, le Pixel 10 Pro XL arrive avec son lot de nouveautés qui dénote par rapport à ses concurrents Android.
Plutôt que de miser sur la puissance pure, Google fait la part belle à l’IA. Pixel 10 Pro XL carbure à l’IA dans tous les domaines. Le pari de Google est-il réussi ? (Test non sponsorisé).
Design, écran, performances, photo, autonomie, je vous donne mon avis sur le Pixel 10 Pro XL dans mon test complet.
Google Pixel 10 Pro XL – Un design à part qui fait du bien
L’apparence du Pixel 10 Pro XL reste fidèle à celle des Pixel. Les lignes sont très arrondies et l’appareil retrouve son îlot ovale horizontal. Il parcourt tout le haut du smartphone, lui offrant par la même occasion une bonne stabilité.
Je ne vais pas m’en plaindre puisque Google est un des rares constructeurs à avoir osé sortir des sentiers battus. Le design du Pixel 10 Pro XL s’avère toujours aussi réussi.
De plus, j’ai reçu en test la splendide version Quartz Gris. Sobre, chic et élégante, elle sait aussi attirer les regards. C’est un vrai bijou.
Les finitions sont impeccables et le smartphone respire la solidité. Ce n’est pas un hasard puisque l’arrière et l’avant du smartphone sont protégés par une couche de verre Gorilla Glass Victus 2.
Il ne craint pas les rayures et encore moins l’eau ou la poussière puisqu’il est certifié IP68. Cerise sur le gâteau, cette coque ne marque pas les traces de doigts.
Ergonomie – Un smartphone poids lourd
Le Pixel 10 Pro XL offre une prise en main agréable malgré sa taille, notamment grâce à ses arêtes adoucies. Par contre, il ne passera pas inaperçu au fond de votre poche. Cela faisait longtemps que je n’avais pas testé un smartphone avec ce poids.
Le Pixel 10 Pro XL pèse 232 g. Il se paye le luxe d’être plus lourd qu’un Galaxy Z Fold 7 (215 g) ou qu’un Honor Magic V5 (217 g).
J’ai une dernière remarque à faire sur l’emplacement des boutons. Google a choisi d’inverser le volume et l’allumage par rapport aux autres smartphones. C’est une très bonne idée. Le volume est plus accessible et surtout cela évite de déclencher involontairement Gemini quand on veut baisser le son.
Un écran envoûtant
Le Pixel 10 Pro XL arbore un grand écran OLED de 6,8 pouces avec une définition de 2992 x 1344 pixels. Le cadre noir, toujours symétrique, qui l’entoure assure une surface d’affichage de 88 %. Google n’a pas diminué la taille de la bordure noire par rapport à l’année dernière.
Cette dalle repose sur une technologie LTPO avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui varie entre 1 Hz et 120 Hz.
Google augmente son niveau de luminosité. Désormais, il grimpe jusqu’à 3300 nits au lieu de 3000 nits. Je n’ai eu aucun mal à lire l’écran en extérieur et en plein soleil comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous.
Concernant la qualité, l’écran du Pixel 10 Pro XL est compatible HDR. Il affiche des couleurs naturelles parfaitement calibrées avec un contraste élevé. Photos, vidéos ou jeux, tous les contenus flattent la rétine.
Les performances et l’IA
Le Google Pixel 10 Pro XL carbure avec le processeur Tensor G5 de Google, gravé en 3 nm. Ce n’est pas la puce la plus performante du marché. Elle reste loin derrière le Snapdragon 8 Elite qui équipe la majorité des flagships.
À titre d’exemple, le jeu Genshin Impact reste fluide avec des graphismes réglés sur le niveau élevé en 30 fps. Le même jeu tourne sans problème avec des graphisme au maximum et une fréquence d’image en 60 fps avec le processeur de Qualcomm.
La puissance pure n’est pas l’objectif de Google. La compagnie cherche avant tout à proposer un processeur optimisé pour l’IA. Il est 60 % plus performant que son prédécesseur pour le traitement des tâches IA.
Ça tombe bien puisque l’intelligence artificielle est présente dans les moindres recoins du Pixel 10 Pro XL. L’IA est parfaitement intégrée dans l’interface Material 3.
Analyse de votre comportement, suggestions en tout genre, organisation, créations, retouches photo, le Pixel 10 Pro XL a pour vocation de devenir un assistant indispensable et surtout invisible au quotidien.
Malheureusement, les aptitudes du Pixel 10 Pro XL dans ce domaine sont bridées en France. La réglementation européenne concernant le traitement des données privées limite le déploiement de certaines fonctionnalités phares comme Magic Cue qui scanne vos applis Google pour anticiper vos besoins ou Ask Photos pour retoucher des photos oralement.
Vous pourrez vous consoler avec Gemini Live, l’amélioration, la retouche photo classique ou encore le coach photo. Je regrette juste que ces fonctionnalités IA nécessitent la plupart du temps une connexion internet. Ce n’est pas toujours évident d’être connecté surtout lorsqu’on est en voyage à l’étranger.
Une autonomie en progression
Le Pixel 10 Pro XL gagne une batterie plus imposante. Sa capacité passe de 5070 mAh à 5200 mAh. Ce gain lui permet de faire face à la gourmandise de l’IA.
Lors de mon test avec une utilisation intensive de l’appareil photo et un usage normal des autres fonctions, le Pixel 10 Pro XL a résisté une journée.
Avec un usage plus modéré de l’appareil photo et en laissant de côté les jeux vidéo, j’ai pu dépasser les 24h00. Les jeux sont de gros consommateurs d’énergie. Une partie de 20 minutes consomme 6 % de batterie.
Le Pixel 10 Pro XL est compatible avec la recharge filaire 45W. Grâce à elle, j’ai rechargé le smartphone de 0 à 100 % en 1h27.
PixelSnap est l’une des nouveautés les plus importantes sur les Pixel 10. Il s’agit d’un système de recharge sans fil magnétique qui rappelle fortement MagSafe.
Comme sur iPhone, divers accessoires viennent se coller à l’arrière des Pixel 10. Pour le moment, Google propose des chargeurs, une coque et un support. L’écosystème PixelSnap se développera avec le temps.
Autre avantage, PixelSnap supporte la norme de charge sans fil Qi2. Grâce à cela, le Pixel 10 Pro XL peut se recharger à une vitesse de 25W.
Pixel 10 Pro XL – Un cador de la photo
Le Google Pixel 10 Pro XL possède un triple appareil photo arrière. Il se compose d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 48 MP et d’un téléobjectif X5 de 48 MP. Comme d’habitude chez Google, inutile de se baser sur la résolution des caméras pour juger la qualité des photos.
L’IA occupe une place importante dans la réussite des clichés. Le Pixel 10 Pro XL se positionne comme un des meilleurs smartphones pour la photo. Les algorithmes de Google tournent à plein régime et ils font des merveilles.
La qualité des photos de jour impressionne. Les clichés sont propres, nets avec un maximum de détails. Les couleurs sont réalistes et l’appareil fait preuve d’une bonne gestion de la luminosité. Je n’ai pas réussi à prendre le smartphone en défaut quelles que soient les conditions.
Les photos de nuit
Le Pixel 10 Pro XL demeure efficace dans des conditions de faible luminosité. Les algorithmes suppriment le bruit sans sacrifier les détails. J’ai été impressionné par les performances du mode nuit.
L’appareil photo reproduit fidèlement les couleurs et l’ambiance des scènes. Il maîtrise les sources de lumière les plus complexes avec différentes couleurs. Les clichés sont fidèles à ce que vous avez sous les yeux. Les éclairages urbains ne résistent pas non plus à la puissance de l’IA Google.
Les portraits et l’ultra grand-angle
Le mode Portrait ne déçoit pas. Les détourages sont précis mais le smartphone abuse parfois un peu trop du flou progressif pour masquer le contour des cheveux qu’il n’arrive pas à isoler. L’IA intervient également dans la composition des portraits avec la possibilité de recadrer les photos automatiquement.
J’ai également apprécié la fonction de retouche Meilleure prise qu’on peut aussi trouver chez Samsung sur le Galaxy S25 Ultra. Elle est très utile pour les portraits de groupe. L’IA s’assure que chaque protagoniste a les yeux ouverts sur la photo.
L’ultra grand-angle applique le même traitement colorimétrique que le capteur principal et il réussit à contenir les déformations.
Le Zoom Pro X100
Le Pixel 10 Pro XL intègre un téléobjectif de 48 MP avec un zoom optique X5. Au-delà de ce grossissement, le niveau de détails commence à se dégrader de façon marquée. L’interface propose un zoom numérique X50 mais le Pixel 10 Pro XL possède une arme secrète.
Le smartphone possède également un zoom Pro X100. Il rappelle le Super IA du Honor Magic V5 et du Honor 400 ou le zoom du Galaxy S25 Ultra.
L’IA Google prend sa palette et son pinceau pour affiner et reconstituer l’image. Ne vous attendez pas à une qualité digne d’un zoom optique. Le résultat se révèle tout de même convaincant.
L’interface montre la photo avant et après le passage de l’IA. Les contours sont plus propres et la photo devient exploitable. Le panneau Métro en zoom X100 est situé dans le cercle rouge sur la photo ci-dessus. Voyez le résultat avec ou sans la fonction ci-dessous.
La réussite de ce tour de passe-passe fluctue en fonction du sujet. Le Zoom Pro peine beaucoup plus à affiner les contours des visages, mais c’est volontaire de la part de Google.
Camera Coach
Camera Coach est une des grosses nouveautés de l’appareil photo du Pixel 10 Pro XL. En appuyant sur une simple icône, vous allez libérer le génie IA caché dans la galaxie Google (inutile d’être connecté).
Vous avez deux options. L’IA peut trouver l’inspiration seule et vous proposer différentes photos optimisées comme sur la capture d’écran ci-dessous. Elle peut aussi vous guider pas à pas.
Ce professeur privé va vous prodiguer des conseils pour améliorer vos photos. Il délivre des instructions claires et faciles à comprendre mais vous pouvez dire adieu à la spontanéité. Comptez entre 1 et 3 minutes pour prendre une photo en suivant toutes les étapes.
Il faut pointer l’objectif vers ce que vous voulez prendre en photo et appuyer sur l’icone coach. L’IA va analyser toute la scène et vous proposer différents scénarios.
Elle va ensuite vous indiquer comment placer votre smartphone, le meilleur cadrage ou quels éléments retirer pour parvenir à la photo idéale. La puissance et les conseils de l’IA sont vraiment impressionnants.
J’avoue que la démarche se révèle intéressante mais il faut vraiment être un néophyte pour avoir besoin de cette fonction. Je préfère trouver le bon équilibre par moi-même. C’est en faisant des erreurs qu’on apprend.
De toute façon, Google vous donne une deuxième chance. Vous pouvez améliorer vos photos à posteriori et les recadrer avec l’IA.
Google Pixel 10 Pro XL – Ce que j’en pense
Le Google Pixel 10 Pro XL est vendu à partir de 1299 €. Il n’augmente pas par rapport au Pixel 9. C’est un premier bon point. Pour le reste, j’ai vraiment été séduit par l’offre globale du Pixel 10 Pro XL.
Je trouve le design du Pixel 10 Pro XL toujours aussi original et réussi. Je ne m’en lasse pas.
Au-delà de l’apparence, il dispose d’un écran de qualité et d’un appareil photo de haute volée. Le Google Pixel 10 Pro XL est le Michel-Ange de la photo sur smartphone grâce à l’IA développée par Google.
Cette dernière est le gros point fort du Pixel 10 Pro XL et des autres Pixel 10. L’IA est présente dans les moindres recoins du smartphone. Je regrette juste que de nombreuses fonctions IA phares ne soient pas disponibles en France et en Europe.
Je mets également un bon point à la nouvelle interface Material 3 basée sur Android 16. Claire, simple, personnalisable, c’est un vrai plaisir de naviguer dans le smartphone.
Le Google Pixel 10 Pro XL est un excellent smartphone. C’est un appareil à part qui mise sur l’IA et la photo sans chercher pas à faire la course à la puissance. Pari gagnant pour Google.
Pixel 10 Pro XL – La fiche technique complète
|Pixel 10 Pro XL – 5G
|Ecran
|6,8 pouces OLED – (1Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
|Définition
|2992 x 1344 pixels (486ppi) – pics 3300nits, HDR
|Processeur
|Tensor G5
|RAM
|16Go
|Stockage
|256/512Go/1To
|Mises à jour
|7 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP1/1.3 (f/1.68) OIS et EIS + UGA 48MP 123° (f/1.7) + téléobjectif 48MP OIS et EIS (f/2.8) Zoom optique X5, Zoom Pro x100 – Vidéo 8K/30fps
|Caméra frontale
|42MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|5200mAh
|Charge rapide
|45W, sans fil magnétique Qi2 25W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth v6, NFC, USB-C 3.2
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – Material 3
|Dimensions
|162,8 x 76,6 x 8,5 mm – 232g