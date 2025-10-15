Flops ?! au Musée des Arts et Métiers une exposition réussie

Attention ! Le Musée des Arts et Métiers de Paris vous ouvre ses portes pour une exposition radicalement différente.
Oubliez les génies célébrés et les succès triomphants : jusqu’au 17 mai 2026, « Flops ?! Oser, rater, innover » met la lumière sur ce que l’histoire préfère cacher : l’échec. Et si, finalement, nos pires ratés étaient la clé de notre futur ? Découvrez aussi note vidéo ci-dessous.
L’éloge décomplexé du raté
Neuf inventions sur dix échouent… et c’est une excellente nouvelle ! « Flops ?! » transforme le bide en véritable moteur d’innovation.
L’exposition vous invite à une véritable ode à l’audace, démontrant, exemples concrets à l’appui, que chaque échec est un tremplin vers le dépassement.
Vous déambulerez dans une scénographie volontairement brute, faite de cartons et de scotch, comme un véritable laboratoire d’idées en fusion. Ici, l’échec n’est pas un stigmate, mais un point de départ.
Du fiasco technique au désamour public : les raisons du « flop »
Pourquoi ces inventions prometteuses ont-elles sombré ? L’exposition décortique les mécanismes de l’échec :
-Le Fiasco Technique : De la technologie immature, comme le téléphone Bi-Bop ou des machines victimes de problèmes de conception, qui enterrent l’idée avant même qu’elle n’ait pu démarrer.
-Les Bonnes Idées, Mauvais Timing : L’exposition révèle ces visionnaires qui étaient tout simplement trop en avance sur leur temps. Le Visiophone Alcatel ou le MessagePad d’Apple n’ont pas percé à leur sortie, mais leur héritage technique a ouvert la voie à nos smartphones et tablettes d’aujourd’hui.
Les bides absolus : Oui, le ridicule existe. Venez rire (jaune !) devant les ratés marketing les plus célèbres, comme le Pepsi transparent, le Ketchup Vert ou la souris Apple Magic Mouse qu’on ne pouvait pas recharger en l’utilisant !
Un parcours qui vous met au défi !
« Flops ?! » ne se contente pas d’être spectaculaire, elle est participative ! Le musée vous met au défi :
1. Manipulez : Essayez de comprendre les objets farfelus imaginés par Jacques Carelman, comme sa table de ping-pong incurvée ou son fer à repasser à roulettes.
2. Inventez : Mettez-vous dans la peau d’un chef de produit en tentant de vendre des aliments insolites ou laissez libre cours à votre imagination dans l’atelier des inventions absurdes.
3. Réfléchissez : Découvrez des pièces emblématiques des collections permanentes (comme la serrure à délateur ou des modèles célèbres) revisitées sous l’angle de leurs « ratés » cachés.
Les objets inconfortables
Pour finir la visite en beauté, grimpez au dernier étage du musée. Vous y verrez les créations hallucinantes de Katerina Kamprani. La designer grecque, propose une collection d’objets du quotidien complètement inutilisables : bottes en caoutchouc ouvertes, couteau d’un centimètre d’épaisseur… La créatrice n’hésite pas à bousculer les idées reçues, rien que pour le plaisir !
Ne manquez pas Flops, une expérience ludique et terriblement libératrice, qui prouve qu’il faut toujours oser rater pour enfin innover !
