Samsung Galaxy Watch 8 un bon plan qui fait tic tac

Par / 15/10/2025 / Bon Plan, Galaxy Watch 8

Les Samsung Galaxy Watch 8 nouvellement sorties sont à un prix hyper intéressants. Profitez d’une remise supplémentaire sur les Galaxy Watch8  jusqu’au 16 octobre 23H59 !

Ne tardez pas vous serez heureux de passer à l’heure d’hiver ! 

Les Galaxy Watch 8 , Watch8, Classic et Ultra sont en promo. Vous bénéficiez actuellement d’une offre de remboursement entre 50€ et 100 euros en fonction du modèle. Mais en utilisant le code WATCH8GO vous économisez 15% sur les modèles de la Watch 8. Ce code est à saisir au moment de la mise au panier.
Les prix débutent à 380€ et se déclinent en fonction de la version choisie.

Cliquez ici afin de bénéficier de l’offre pour la Watch 8 . 
Suivez ce lien pour bénéficier de l’offre sur le modèle Classic.
Pour la Watch 8 Ultra vous bénéficiez d’une offre de remboursement de 100€ + d’une remise supplémentaire de 15% avec note code. Cliquez ici pour l’acheter. 

A propos de Samsung Galaxy Watch 8

La montre dispose d’un boîtier léger et équipée d’un nouveau Système d’attache dynamique pour en faire une watch confortable à porter. Faites l’expérience du coach personnel Samsung Health, qui vous accompagne de jour comme de nuit pour vous aider à améliorer vos performances running, votre sommeil, votre nutrition et votre bien-être physique et mental.

Discutez-en avec Galaxy AI, la forme la plus avancée d’IA sur Samsung Galaxy Watch, avec la nouvelle interface One UI 8 Watch et Gemini.
