Titanic, un voyage dans le temps : une expérience VR en mode naufrage

Fever lance son expérience VR Titanic, un voyage dans le temps, à Paris. Ce rendez-vous entre histoire et technologie invite les visiteurs à pénétrer dans le célèbre paquebot et à le visiter accompagné par les membres d’équipages virtuels.
La navigation au fond des mers dure 45mn. Vous chaussez un casque de réalité virtuelle et c’est parti !
Titanic, la promesse de départ
L’expérience en réalité virtuelle permet une exploration libre, à la rencontre de figures historiques et à la découverte de récits méconnus. Titanic : Un voyage dans le temps se distingue par son interactivité, invitant le public à devenir acteur de l’histoire.
Billet d’embarquement en main, les visiteurs montent à bord en tant que passagers de première classe, découvrent leur cabine, défont leurs bagages et prennent part au quotidien du navire.
Dans la salle des machines, ils rejoignent l’équipage pour alimenter les chaudières. Chaque étape a été pensée pour recréer l’atmosphère à bord et placer le visiteur au cœur de l’histoire.
L’expérience qui fait plouf
Si la promesse de départ est alléchante, le résultat est en dessous de ce que j’attendais. Et pourtant, j’en ai fait des expériences VR ! Beaucoup de blablas, des graphismes dignes d’une BD bas de gamme (surtout les personnages) et j’en passe. Je me suis ennuyée pendant 45mn, je me suis même surprise à lever discrètement mon casque pour regarder l’heure.
Alors certes, quelques plans méritent le détour, les vues du pont du Titanic, la découverte du chantier de construction, mais franchement, pour le reste c’est un peu un second naufrage !
Les graphismes étaient trop datés, ce qui m’a empêché de me sentir réellement à bord d’un navire historique.
L’environnement manquait de photoréalisme ou de détails fins. J’ai ressenti un manque de fluidité, avec des saccades qui ont perturbé mon immersion et m’ont même donné une légère cinétose. Et surtout, je n’ai pas ressenti l’émotion ou le drame du Titanic; c’était un simple tour guidé.
Si vous me lisez régulièrement, vous savez que je suis, la plupart du temps, plutôt bienveillante. Mais là, je dois avouer ma déception concernant l’expérience VR Titanic : un voyage dans le temps.
Et si vous avez envie de tenter l'expérience, rendez-vous au 10 Place de la République à Paris. Vous débourserez 12,90€ (enfant) et 17,90€(adulte). Titanic est déconseillé aux enfants de moins de 8 ans.