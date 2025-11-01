Avis livre audio – Cléopâtre de Natasha Solomons : une reine antique plus vivante que jamais

On croit tout savoir de Cléopâtre. La grande reine d’Égypte, beauté fatale, amante de César… le cliché doré par Hollywood et Shakespeare.
Et pourtant, Natasha Solomons réussit ici un pari audacieux : redonner chair, esprit et modernité à cette figure mythique.
Son roman Cléopâtre, porté par l’interprétation vibrante d’Aline Chetail et publié chez HarperCollins France, plonge l’audiolecteur au cœur des intrigues de la cour d’Alexandrie. Neuf heures quarante-cinq d’écoute… de quoi bâtir une pyramide ou survivre à quelques complots pharaoniques.
Une reine entre mythe et réalité
Sous la plume de Natasha Solomons, Cléopâtre n’est pas encore la souveraine triomphante qu’on imagine. On la découvre jeune fille, héritière d’un trône miné par les trahisons, les espions et la menace romaine.
Le roman oscille entre fresque historique et véritable thriller antique : complots, alliances fragiles et manœuvres politiques s’y enchaînent avec un rythme soutenu. Le lecteur – ou plutôt l’auditeur – se retrouve emporté dans un voyage entre Égypte et Rome, parmi des personnages d’une étonnante richesse psychologique.
Des femmes puissantes et complexes
L’un des grands atouts du texte réside dans ses figures féminines : Cléopâtre, bien sûr, mais aussi Charmion et Servilia. Trois femmes, trois façons de survivre dans un monde d’hommes. Leur amitié, leur courage et leurs contradictions forment le cœur battant du récit.
On s’attache à elles, au point que la fin – qui s’arrête avant l’épisode de Marc Antoine – laisse un petit goût de frustration. On en redemande.
Une plume élégante et immersive
La plume de Natasha Solomons est fluide, évocatrice et d’une puissance visuelle rare. L’auteure parvient à faire revivre l’Égypte antique : on sent les parfums des temples, on entend le bruissement des étoffes, on voit scintiller l’or des colliers.
Son écriture mêle érudition et émotion, offrant à Cléopâtre une dimension à la fois historique et profondément humaine. C’est aussi une œuvre résolument féministe, qui réinterroge le regard porté sur cette figure de pouvoir à travers les siècles.
Une interprétation magistrale
Difficile d’imaginer meilleure interprète qu’Aline Chetail pour incarner cette reine de légende. Elle prête à Cléopâtre une voix intense, nuancée, capable de passer de la détermination à la fragilité avec une aisance remarquable.
Grâce à son jeu, chaque scène s’anime : les doutes, les stratégies, les élans du cœur prennent vie et donnent au texte une profondeur émotionnelle rare.
Un final à la hauteur d’une reine
Ce livre audio est une expérience sensorielle et historique à la fois : on y apprend, on y ressent, on y voyage. Natasha Solomons nous offre une Cléopâtre à la fois majestueuse et vulnérable, humaine et mythique.
Un seul regret : ne pas avoir la suite de l’histoire, celle qui fera entrer Marc Antoine dans la danse…
Le conseil IDBOOX
À découvrir absolument si vous aimez les héroïnes fortes, les fresques historiques immersives et les interprétations qui donnent vie aux grandes figures de l’Histoire.
Durée d'écoute : 9H45
