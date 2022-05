Amazon Echo – Alexa vous fait découvrir les œuvres des musées de Paris

C’est une première mondiale chez Amazon. Les appareils Echo avec ou sans écran vous proposent de découvrir les œuvres emblématiques des musées de la ville de Paris.

Amazon fait un pas vers la culture et lance une fonctionnalité intéressante pour les amateurs d’art et les novices.

Une œuvre par jour

Chaque jour, les assistants pour la maison vous font découvrir un tableau, une sculpture des musées parisiens.

Il suffit de dire : « Alexa, quel est le tableau du jour » pour voir l’œuvre affichée sur écran via les appareils Echo Show et Fire TV. Vous obtenez une description vocale de l’œuvre, l’artiste, la date de réalisation, ainsi que le musée dans lequel se trouve le tableau. Petite cerise sur le tableau Alexa se permet même quelques pfeedback en décrivant l’œuvre.

Les utilisateurs disposant d’appareils Echo sans écran ont aussi accès aux descriptions informatives faites par Alexa.

Pour son lancement, cette expérience inédite regroupe plus de 150 tableaux (Courbet, Ingres ou Monet…) Ils sont extraits librement des collections des musées de la ville de Paris, dont environ un tiers ne sont pas exposés actuellement au public.

Nous avons essayé sur Echo show 15 et Alexa nous a présenté : Paysage avec des lavandières de Vernet. En quelques secondes le tableau s’affiche. Le petit commentaire judicieux de l’IA nous a précisé qu’elle aimait le contraste entre le paysage et les tâches quotidiennes.

Cette nouvelle skill Alexa est ludique, décloisonnée et ça permet de mémoriser rapidement une œuvre !