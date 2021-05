Jeu-Concours – 1 bandeau écouteurs Bluetooth HoomBand à gagner - IDBOOX

Nouveau jeu-concours ! Ça vous dirait de découvrir des écouteurs innovants pour vous détendre et mieux dormir ?

Du 25 au 30 mai, participez à notre jeu-concours ! 1 bandeau HoomBand est à gagner.

HoomBand qu’est-ce que c’est ?

Ce bandeau dispose d’écouteurs Bluetooth intégrés dans le tissu. Hyper confortable vous le mettez avant de dormir et vous y connectez l’application gratuite qui vous dispensera des moments de détente délicieux. Voyages, lectures, visites de musées… 20 h d’histoires vont vous aider à passer une bonne nuit. Vous téléchargez l’application sur votre smartphone et vous y accédez gratuitement.

Les contenus ont été pensés par d’anciens insomniaques et spécialistes du sommeil, hypnothérapeutes, médecins et des ingénieurs du son.

Ces écouteurs supra-auriculaires sont extras plats, ajustables, ils sont dissimulés sous une mousse confortable. Le bandeau ne glisse pas et ne serre pas, car il est en tissu élastique avec maille 3D respirante et lavable.

On peut s’endormir avec, sans ressentir de gêne. Bien entendu, avec HoomBand vous pouvez écouter votre musique préférée, vos livres audio, podcasts et ce qui vous fait plaisir.

Il suffit de connecter le bandeau à votre smartphone en Bluetooth. Voir le produit.

Pour participer c’est facile !

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu

Comment participer ?

*Attention RGPD – Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

–1 Hoomband Bluetooth à gagner (valeur unitaire 69euros)

-Le concours est ouvert du 25/05/2021 au 30/05/2021 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Les gagnants seront prévenus par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Bonne chance à tous ! RDV très bientôt pour un autre Jeu-concours ludique et High-Tech !

Exemple d’histoire à écouter avec HoomBand