e-junior, un site gratuit pour sensibiliser les 7-13 ans aux usages du numérique - IDBOOX

On ne va pas se mentir, si Internet est une source inépuisable d’apprentissage, d’échange et de connaissance, on en connait aussi les dérives, surtout pour les jeunes.

Pour limiter les dégâts Samsung vient d’ouvrir e-junior un site gratuit à destination des jeunes de 7 à 13 ans pour aider les enfants à explorer le monde numérique en toute sécurité.



Les parents et les accompagnants ne sont pas oubliés, la plateforme leur dispense aussi des conseils pour mieux accompagner les juniors.

Adopter les bons réflexes sur Internet

e-junior est un site interactif dans l’air du temps, parfaitement adapté aux jeunes faisant leurs premiers pas dans le numérique.

Ils apprennent de façon ludique comment s’armer contre les dérives d’internet. Dire non au cyberharcèlement, protéger son identité, faire des recherches intelligentes, dire stop au trop-plein d’écrans, sont quelques exemples d’activités proposées sur le site.



Pour y arriver, l’enfant y trouve des BD, des quiz, des activités drôles et pas prise de tête pour apprendre à adopter les bons réflexes.

Parents, éducateurs et enseignants à vos ressources !

Pour compléter le dispositif, e-junior apporte un lot de ressources importantes aux éducateurs.



Les fiches pratiques (en version Parents ou Formateurs) vous invitent à découvrir comment les thèmes sont abordés avec l’enfant. Chaque fiche retranscrit également les différentes étapes d’un module, et indique le temps estimé pour le compléter.

Bienvenue à Missoville

Pour éduquer les plus jeunes au numérique, pas de blablas inutile, mais un quartier baptisé Missoville. Partagé en 8 sections, le junior choisit l’un des thèmes. Il accède alors, à l’univers choisi accompagné de Zoé et Sam.



L’interface est bien conçue, c’est simple, ludique et particulièrement bien réalisé. Pour lancer e-junior, Samsung est accompagné de deux partenaires de renom : Tralalère, pionnier dans le livre numérique interactif et Internet sans crainte.



Pour commencer à devenir un citoyen numérique exemplaire c’est ici.

