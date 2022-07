Jeu-concours – 1 paire d’écouteurs Amazon Echo Buds à gagner

A l’occasion de Prime Day, tentez de gagner une paire d’écouteurs Echo Buds 2ème génération !

Du 8 au 17 juillet, en partenariat avec Amazon nous mettons en jeu ces écouteurs supers performants ! Vous aurez de la musique et des livres audio dans vos oreilles pendant tout l’été !

Prime Day c’est la fête des promos du 12 au 13 juillet cliquez ici pour en savoir plus !

A propos de Echo Buds

Beaux et efficaces, Echo Buds intra-auriculaire sont à la pointe de la techno. Ils limitent le bruit extérieur. Les haut-parleurs premium livrent un son net et équilibré.

Compacts et confortables : les Echo Buds sont petits, légers et résistants à la sueur, avec un ajustement personnalisé pensé pour s’adapter à vos mouvements.

Divertissement mains-libres : ils fonctionnent avec l’application Alexa pour permettre la lecture de musique, de podcasts et de livres audio Audible en streaming. Il suffit de demander.

Longue autonomie de la batterie : jusqu’à 5 heures d’écoute par charge et jusqu’à 15 heures avec le boîtier de charge. Une charge rapide de 15 minutes offre jusqu’à 2 heures d’écoute.

Laissez votre téléphone dans votre poche : utilisez votre voix pour passer des appels, programmer des rappels ou ajouter des articles à votre liste d’achats.

Ils sont aussi compatibles avec iOS et Android ; accès à Siri et à l’Assistant Google pris en charge.

Conçus pour protéger votre vie privée : les Echo Buds sont dotés de multiples éléments de protection et de contrôle de votre vie privée. Par exemple, vous avez la possibilité de désactiver les microphones grâce à l’application Alexa. Vous pouvez également voir, écouter ou supprimer vos enregistrements vocaux à tout moment. Voir le produit cliquez ici

Tentez votre chance pour notre jeu-concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu avec #EteIDBOOX !

JEU Amazon Echo Buds

Nom * Prénom * Email * Twitter Facebook RGPD *

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 Echo Buds à gagner valeur unitaire 119.99€

– Le concours est ouvert du 8 au 17 juillet 2022 18h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Prochain jeu-concours le 20 juillet avec d’autres cadeaux à gagner. Ouiiii on vous fait gagner des cadeaux tout l’été!